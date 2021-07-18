شكرا لقرائتكم خبر عن صيام يوم عرفة.. إزاى تحمى نفسك من الحر والعطش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية يعانى الكثيرون من العطش وعدم القدرة على بذل مجهود وفى الصيام قد يزداد التعب والارهاق والعطش ويؤثر ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة بشكل كبير، لذلك فى صيام وقفة عرفات يقدم الخليج 365 نصائح للتغلب على العطش فى الصيام وفقا لما ذكره موقع expatwoman

1:كوب زبادى على السحور

كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85٪ ماء، كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامنات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وترطيبه وحمايته من الجفاف.

2:الخضروات والفواكه

ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه على السحور حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وترطبه.

3:تجنب الحلويات

ينصح بتجنب الأطعمة المسكرة والحلويات فى السحور وذلك لأنها تزيد من الشعور بالعطش الشديد والمتكرر وينصح باستبدالها بالفواكه أو العصائر الطبيعية.

4:الخضروات المليئة بالمياه

ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات التى تحتوى على مياه مثل "الخس،الخيار،الطماطم"، فهى ترطب الجسم وتحميه من الجفاف والعطش اثناء فترة الصيام.

5: تجنب الأطعمة الحارة والمالحة

ينصح بتجنب تناول الأطعمة الحارة والمملحة أثناء السحور حيث يزيد ذلك من الشعور بالعطش فى فترة الصيام .

6: خذ حمام مياه بارد

خذ حمام مياه بارد أثناء فترة النهار لترطيب جسمك ومقاومة شعورك بالعطش المستمر.

8:تجنب الخروج إلا للضرورة وعند الضرورة: يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة ونظارة شمس ووضع كريم واقى من أشعة الشمس الضارة، حتى لا تتعرض للحروق الجلدية.