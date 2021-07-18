شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لعقار جديد لسرطان الثدى الشرس ثلاثى السلبية والذى لا يستجيب للعلاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن هناك عقارا جديدا يعطي الأمل في محاربة واحدة من أكثر أنواع سرطان الثدي شراسة، والذى يسمى ثلاثى السلبية "والذى لا يستجيب لأى علاج "ويعتبر الأكثر فتكًا، لكن هل سيحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا في الوقت المناسب لإنقاذ هؤلاء النساء.

وقالت الصحيفة، إنه تم تشخيص نيكولا تريسي بسرطان الثدي ثلاثى السلبية في ​​يوليو2018 وكان عليها أن تخبر بناتها أن أمامها شهور لتعيش.



سيدة مصابة بسرطان الثدى ثلاثى السلبية

وأضافت الصحيفة، يصيب سرطان الثدي الثلاثي السلبية حوالي 8000 امرأة في المملكة المتحدة كل عام، ويضيف العقار الجديد"Trodelvy "، المزيد من السنوات لأعمار هؤلاء المرضى.

في يناير، جلست نيكولا تريسي مع ابنتيها الصغيرتين وحاولت فعل المستحيل لإيجاد كلمات لإخبارهما أنه لم يتبق لها سوى شهور لتعيش، حيث عاد سرطان الثدي العدواني الذي تم تشخيص إصابتها به في يوليو 2018 منتقمًا، وانتشر في دماغها ورئتيها.

أخبر الأطباء السيدة البالغة من العمر 41 عامًا، من بريستول، الحقيقة المفجعة: أنه قد نفد الوقت وخيارات العلاج.

مرت نيكولا منذ تشخيصها بجولات من العلاج من العلاج الكيميائي، واستئصال الثدي، وفقدان شعرها 3 مرات والآثار الجانبية المرهقة للعلاج

وقالت: لا أعرف كم من الوقت لا يزال أمامي للعيش، للحصول على بضعة أشهر إضافية لعناق أطفالي لفترة أطول، وللاحتفال بعيد ميلاد آخر.

ومع ذلك، يظهر ولأول مرة، شريان حياة لنساء مثل نيكولا المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبية، حيث يمثل حوالي 15% من جميع سرطانات الثدي.

وهو الأكثر عدوانية وصعوبة في العلاج، بينما يُلاحظ سرطان الثدي بشكل رئيسي عند النساء بعد سن الخمسين، غالبًا ما توجد سرطانات الثدي ثلاثية السلبية في النساء الأصغر سنًا في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

وقالت الصحيفة، إن ابنتا نيكولا تبلغان من العمر عشرة أعوام و12عامًا فقط، وبمجرد انتشار السرطان، معظم المرضى لا يعيشون بعد 12 إلى 18 شهرًا.

أكدت الصحيفة، إن حوالي 1650 امرأة تتوفى من سرطان الثدي الثلاثي السلبية كل عام، وهو ما يمثل وفاة واحدة من كل 10 حالات وفاة بسرطان الثدي، كان هناك عدد قليل من الابتكارات لمعالجتها، تتغذى معظم سرطانات الثدي بالهرمونات، مما يعني وجود مستقبلات محددة في الخلايا السرطانية يمكن استهدافها أو إيقاف تشغيلها باستخدام عقاقير مثل Herceptin أو Kadcyla ، والتي أحدثت ثورة في معدلات البقاء على قيد الحياة.

بالنسبة لسرطان الثدى ثلاثى السلبية، لا يوجد أي من هذه المستقبلات، لكن عقارًا جديدًا، Trodelvy، يمكن أن يزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة، إن التجارب أظهرت أن العلاج الذي تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني سنويًا، والذي يبحث عن الخلايا السرطانية ويدمرها بشكل انتقائي، يمكن أن يضاعف معدلات البقاء على قيد الحياة ويقلص الأورام، مما يمنح المرضى حياة أطول مع أعراض أقل، كما أنه فعال بشكل خاص في النساء مثل نيكولا اللاتي لديهن أورام ثانوية في الدماغ، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى ثلاثى السلبية.

وأوضحت الصحيفة، إن هذا العقار لم يتم ترخيصه بعد للاستخدام في المملكة المتحدة، على الرغم من الموافقة عليه في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة، إن قرار الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة،" وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية" (MHRA) ، بالموافقة على الدواء متوقع "في غضون أسابيع"، لكن هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، لم تتفاوض بعد مع الشركة المصنعة للعقار في الولايات المتحدة" جيلياد" ، مما يعني أن النساء في المملكة المتحدة قد لا تتمكن من الوصول إليه حتى عام 2022.

يشير النشطاء إلى أن معظم النساء اللواتي يعشن اليوم مع انتشار سرطان الثدى ثلاثي السلبية سيكوا قد توفوا بالفعل، إنهم يناشدون شركة جيلياد Gilead لإتاحة الدواء مجانًا بمجرد الموافقة عليه من قبل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية‏MHRA .