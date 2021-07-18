شروط إعطاء الطفل اللحم ..في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 07:48 مساءً - صحة الطفل وتغذيته السليمة من الأمور التي تشغل كل الأمهات، خاصة في الشهور الأولى للطفل، ومن المعروف أن هناك أطعمة يفضل تقديمها للطفل مبكراً، وأخرى على الأم إرجاءها بعد عدة شهور مثلاً؛ وذلك خوفاً من أن تسبب مشاكل صحية . من هنا، وبمناسبة عيد الأضحى، كان علينا استشارة خبيرة التغذية الدكتورة فوزية الحمامصي؛ للسؤال عن نصيب الطفل من اللحم ومتى يتناولها.. بلا مشاكل

غذاء الطفل.. الأفضل

نصيب الطفل من اللحم ومتى يتناولها

تغذية الطفل، خاصة في الشهور والسنوات الأولى، أمر مهم للغاية، ولكنه يسبب بعض الارتباك للأمهات؛ لاختيار نوع الطعام الذي سيقدم للطفل؛ خوفاً من أن يسبب مشاكل صحية للطفل عند تناوله في فترة مبكرة من حياته وبالنسبة لمعظم الأطفال، فإن حليب الثدي أو الحليب الصناعي سيوفر لهم جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

يمكن تقديم مكملات فيتامين "د" والحديد تقريباً بعد نحو 4 أشهر من الولادة، وبمجرد أن يصل إلى مرحلة 6 أشهر؛ يمكن البدء في تقديم طعام صلب للطفل حيث تبدأ مصادر الحديد تقل بجسم الطفل بداية من الشهر الرابع، تلك التي ولد بها الطفل، وأصبحت هناك حاجة إلى الحديد لتشكيل الهيموجلوبين ونقل الأكسجين.

والحديد موجود في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والدواجن، والحديد من أسهل ما يمكن للجسم امتصاصه، ولهذا السبب قد ترغب بعض الأمهات في البدء في تقديم لحم للطفل،بالإضافة إلى ذلك، تحتوي اللحوم الحمراء الخالية من الدهون أيضاً على الزنك، وفيتامين B12 والدهون، وبالطبع الكثير من البروتين.

استعداد الطفل لتناول اللحم

يتوقف الأمر على مدى تطور جسم الطفل ونموه، لدرجة أنه أصبح جاهزاً الآن للتعامل مع تعقيدات تناول الأطعمة الصلبة.. فليقدم له..

وهو الوقت الذي لا يدفع فيه الطفل الطعام خارج فمه بلسانه، وعند تعلم تنسيق التنفس والبلع..

وهنا يمكن للطفل الجلوس على كرسي عالٍ، ويكون قد تحكم فعلياً في حركة الرأس والرقبة

أي اللحوم هي الأفضل للطفل؟

لا تقدمي اللحوم مقلية للطفل

لحم البقر، لحم العجل، لحم الضأن، الماعز، الدجاج، أو الديك الرومي، والكبد، حيث تحتوي كبد الدجاج على ضعف كمية الحديد الموجودة في كبد البقر

كما توفر التونة المعلبة الخفيفة في الماء 1.67 مجم من الحديد لكل 100 جرام

الابتعاد عن اللحوم الباردة والهوت دوج؛ لأن هذه اللحوم مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية، ويحتوي الهوت دوج العادي على 5.7٪ فقط من اللحوم الفعلية

تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، أما الأسماك المعتمدة للأطفال؛ فهي التونة الخفيفة المعلبة

مع مراعاة ألا تقدمي اللحوم مقلية للأطفال.. ولا تسخن اللحوم أكثر من مرة

مخاطر الإفراط في تناول اللحم