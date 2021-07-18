أسباب انتفاخ البطن في الشهر الأول من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 07:48 مساءً - إن التغيرات التي تطرأ على الحامل، كثيرة، بعضها عادي ويمكن تفسيره، وبعضها مفاجئ يمكن توقع حدوثه، وبعضها خارج عن السيطرة، حتى أن الأعراض المبكرة للحمل، تختلف بين امرأة وأخرى، فهناك علامات لا تعاني منها جميع الحوامل. مثل أعراض الحمل المبكرة الشائعة مشكلات المعدة والهضم التي من بينها الارتجاع والحموضة والانتفاخ. في موضوعنا نتناول أسباب انتفاخ البطن للحامل في الشهر الأول، وكيفية علاج هذه الحالة من تأثيرات الحمل.

أسباب انتفاخ البطن للحامل في الشهر الأول

زيادة إنتاج البروجستون

الانتفاخ أحد علامات الحمل المبكرة الشائعة. في بعض الحالات، يمكن أن يحدث حتى قبل فوات موعد دورتك الشهرية، ويرجع سبب الانتفاخ لدى الحامل إلى زيادة إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم. وفي حين أن البروجسترون ضروري للحفاظ على حمل صحي فإنه يؤدي أيضاً إلى هذه العوارض المزعجة مجتمعة سوياً: الانتفاخ والتجشؤ وإخراج الغازات باستمرار.

كما يتسبب البروجسترون في استرخاء أنسجة العضلات الملساء بجسمك، بما في ذلك عضلات الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ما يمنح العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوليه مزيداً من الوقت للدخول إلى مجرى الدم والوصول إلى طفلك، لكن عملية الهضم البطيئة في أثناء الحمل يمكن أن تجعلك تشعرين بالانتفاخ وتسبب لك تقلصات عضلية. علاوة على ذلك، فإن توسع رحمك يضع ضغطاَ متزايداً على المستقيم، ما قد يؤدي إلى إحداث فوضى في التحكم بالعضلات ويؤدي إلى مرور بعض الرياح الشديدة.

الإمساك أيضاً أحد علامات الحمل المبكرة التي قد تصاحب الانتفاخ، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالانتفاخ في البطن.

علاج انتفاخ البطن للحامل في الشهر الأول

شرب الماء يعالج الانتفاخ

1 – اشربي الكثير من الماء، فهذا يساعدك في الحفاظ على حركة الأشياء عبر الجهاز الهضمي لتجنب الإمساك الذي قد يؤدي إلى تفاقم الانتفاخ.

2 - تناولي الكثير من الألياف فهي تحد من الإمساك في أثناء الحمل - فكري في الخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة (مثل خبز القمح الكامل أو المكرونة) والفواكه.

3 – تناولي وجبات أصغر، فكلما زاد الطعام الذي تضخينه في معدتك خلال الجلوس، ارتفعت نسبة الغازات إن تناول ست وجبات صغيرة في اليوم أو ثلاث وجبات معتدلة بالإضافة إلى وجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة لن يحافظ فقط على مستويات التغذية لديك لتغذية طفلك بشكل أفضل، بل سيمنع الجهاز الهضمي من التحميل الزائد ما يقيك آلام الغازات وحرقة المعدة عند الحامل.

الألياف تقلل الانتفاخ

4 - تناولي الطعام ببطء، إذا كنت تتناولين طعامك بسرعة فمن المحتمل أنك تبتلعين كثيرًا من الهواء مع هذا الطعام، سوف يستقر هذا الهواء في معدتك على شكل فقاعات غاز مؤلمة ويسبب الانتفاخ.

5 - ابذلي قصارى جهدك لتناول الطعام بوتيرة بطيئة ومريحة في أثناء الحمل. لن يقلل ذلك فقط من انزعاج البطن؛ ولكن ستشعريبن بالاسترخاء، الأكل القلق في أثناء الحمل يؤدي أيضاً إلى ابتلاع الهواء والانتفاخ. توقفي وخذي أنفاساً عميقة قليلة لتهدئة نفسك قبل وجبتك وفي أثنائها، وتذكري أن "استراحة الغداء"، تعني أنه من المفترض بالفعل أن تأخذي قسطاً من الراحة.

6 - قللي من الفول، لست مضطرة للتخلي عنه تماماً فهو مصدر كبير للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، لكن حاولي ألا تفرطي في تناوله ضمن نظامك الغذائي في أثناء الحمل. تشمل الأطعمة الأخرى التي عليك تقليلها الملفوف والبصل والأطعمة المقلية والأطعمة السكرية والصلصات.