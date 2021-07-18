أفضل وقت لاستحمام الرضيع..سؤال وجواب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 07:48 مساءً - أول حمام للمولود بماء دافئ مضاف إليه مادة مطهرة كالسافلين كان بعد الولادة مباشرة، بعدها يتم تنظيفه بقطعة قطن مبللة ب الزيوت النباتية الخفيفة؛ ليتم بعد ذلك حمام الإسفنج، وحتى تسقط الصرة وتلتئم مكانها، وحينئذ يمكن استخدام المغطس أو البانيو المُعد للأطفال، وهنا يتساءل كثير من الأمهات عن الوقت الأنسب أو الأفضل لاستحمام رضيعها، في الصباح الباكر وبمجرد استيقاظ الرضيع من النوم أم يُفضل الحمام قبل خلوده للنوم؟ وكيف يكون الحال في فصل الشتاء البارد؟ وماذا تفعل الأم مع حمام رضيعها وحرارة الصيف المرتفعة؟ تجيبنا عن كل تلك الأسئلة الدكتورة ريهام المنشاوي استشارية طب الأطفال.

نظافة الرضيع

نظافة الرضيع جزء من العناية الصحية اليومية

المحافظة على نظافة الرضيع ورائحة جسمه الطيبة جزء مهم من العناية الصحية اليومية، وحماية أكيدة لبشرته الطرية والحساسة، إضافة إلى التخوف من تأثير الوظائف الجسدية أو عدم النظافة على الرضيع؛ مثل التعرق والتبول وسيلان اللعاب التي قد تكون سبباً في التهابات بشرته.

عدد مرات استحمام الرضيع

سؤال يطرح نفسه على كثير من الأمهات؛ كم مرة في الأسبوع -وخاصة في فصل الشتاء والأجواء غير المستقرة الباردة- ينبغي أن يستحم الرضيع؟

والمفروض أن قلة الاستحمام خطر على جلد الرضيع، وكثرة الاستحمام قد تصيبه بنزلة برد

عادة لا تكون هناك أضرار من تأجيل استحمام الرضيع في الأجواء الباردة، والاكتفاء بمرتين خلال الأسبوع

يمكن الحفاظ على نظافة الرضيع ورائحته الجيدة ومنع التهابات الجلد بسبب البلل أو الأوساخ، وذلك يكون بالعناية اليومية بمسح الجسم بقطنة مبللة وخاصة بين طيات الجلد مثل تحت الإبط، بين الفخذين، المؤخرة، وحول الرقبة، وكلها أماكن تصل إليها الأتربة والأوساخ، إضافة إلى التهابات الجلد والطفح الجلدي كذلك الذي يكثر للرضيع في هذا العمر

تكرار استحمام الرضيع غير مضر بالتأكيد، لكن يؤثر في بشرة الرضيع الحساسة التي قد تُصاب بالجفاف لكثرة الاستحمام بالصابون والماء؛ لذلك عليك الاكتفاء بعدد معين من مرات الاستحمام حتى يصل إلى عمر أكبر يتحمل فيه تأثير الماء في جلده

أفضل وقت لاستحمام الرضيع

مدة استحمام الرضيع بين5-15دقيقة فقط

الوقت المناسب لاستحمام الرضيع خاصة في الحمام نهاراً؛ قبل الرضاعة مباشرة، في العاشرة صباحاً فور الاستيقاظ من النوم

لأن الاستحمام ثم الرضاعة يساعدان الرضيع على الهدوء والراحة الجسمانية والخلود في النوم مباشرة

عليك أن تجعلي مدة استحمام الرضيع بين 5 و10 دقائق لا أكثر من ذلك؛ حتى لا يُصاب بالبرد

الحمام ليلاً، بعض الآراء تفضل وقت الليل للاستحمام؛ لأن الاستحمام من أفضل الوسائل للتهدئة في وقت النوم

قواعد السلامة التي يجب اتخاذها

• الانتباه لدرجة حرارة الغرفة قبل الاستحمام وبعده

• تحميم الرضيع في غرفته في حوض الاستحمام الخاص به

• استخدام مياه فاترة دائماً

• عدم تعريض الطفل الرضيع لتيارات هواء بعد الحمام مباشرة

خطوات استحمام الرضيع

هناك قلق من استحمام طفلك في المغطس في المرات الأولى بعد الولادة، بسبب صغر حجمه وجلده الرقيق؛ لذلك يمكنك الاكتفاء بمسح جسمه بقطع من القطن المبلل بالماء الدافئ

والاكتفاء بالاستحمام لمدة مرة واحدة في الأسبوع، وهذا في الأسابيع الأولى فقط

ضعي ماء بارداً ثم ساخناً شيئاً فشيئاً، وافحصي سخونة الماء؛ لأنه يجب أن تكون دافئة وعمقها 10 سم، ثم زيدي على الماء سائل الاستحمام

ضعي منشفة الحمام الخاصة بطفلك فوق بساط تغيير الملابس، وانزعي ثياب الطفل فوقها إلى أن يصل دور الحفاظ

لفي الطفل بالمنشفة جيداً، وامسحي وجهه وعينه بلفافة من القطن المبلول بالماء المغلي المبرد

غسل شعر الرضيع

مددي جسم رضيعك فوق ساعدك وساقيه بين مرفقك وجذعك

احضني رأس طفلك برفق ممددةً جسمه فوق ساعدك وساقيه بين مرفقك وجذعك، ثم صبي الماء من المغطس برفق فوق رأسه، مستعملة يدك الأخرى

أحضري زجاجة بها ماء دافئ من غير سائل استحمام لشطف الرأس مرة أخيرة قبل الانتهاء

ضمي طفلك إليك وضعيه في حضنك، وامسحي رأسه بالمنشفة لتجفيفه برفق

وضع الطفل في البانيو -المغطس

غسل الرضيع كاملاً

اخلعي ملابس الرضيع سريعا ثم لفيه بالمنشفة

1. في حالة قرار استحمام طفلك كاملاً في المغطس المخصص له اخلعي ملابس الطفل سريعاً، ثم لفيه بالمنشفة

2. أحضري الماء الدافئ، وتأكدي من درجة حرارتها، ثم اخلعي المنشفة عنه وضعيه في المغطس مسندة رأسه وعنقه إلى ساعدك وممسكة كتفه وساعده الأبعد بكف يدك وواضعة يدك الأخرى تحت مؤخرته

3. ارفعي يدك برفق من تحت مؤخرته، ثم اغرفي من الماء بيدك واسكبيه على جسده برفق، وإذا بدأ في البكاء والتشنج؛ ترَّوِّي في الأمر وتحدثي معه

4. إبقاء طفلك في المغطس لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق مدة كافية لتنظيفه

سارعي بتنشيف الرضيع

سارعي بتنشيف رضيعك

عليك الآن رفع الرضيع من المغطس برفق، عن طريق وضع يدك الحرة تحت مؤخرته وإمساكه بإحكام؛ لأن جسمه يكون زلقاً بعد الاستحمام

لفيه سريعاً بالمنشفة، وهو في حضنك، وجففيه تماماً، وألبسيه حفاضة جديدة

ضعي الزيت المرطب أو الكريم بين يديك أولاً، وادعكيه ثم ضعيه على جسم طفلك؛ حتى يظل جلده رطباً وناعماً

ألبسيه ملابسه على الفور، ولفيه في البطانية المخصصة له

أضرار عدم استحمام الرضيع

بعض الأطباء لا ينصحون بالحمام اليومي