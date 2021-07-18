فوائد الطماطم للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 07:48 مساءً - جدول المحتوى

1.هل من الامن تناول الطماطم أثناء الحمل ؟

2..ما هي فوائد تناول الطماطم أثناء الحمل؟

3.القيمة الغذائية للطماطم

4.ما هي عوامل الخطر المرتبطة باستهلاك الطماطم في الحمل

5.كيف نختار الطماطم المثالية؟

6.طرق تضمين المزيد من الطماطم في نظام الحمل الغذائي

للحامل

الكثير من السيدات الحوامل تقبل على تناول الطماطم، ولكن البعض يتخوفن، فما المقدار الذي تحتاجه الحامل منها؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل لتوضح لنا الاستهلاك الآمن للطماطم أثناء الحمل، والفوائد التي تقدمها، والمخاطر إن وجدت وطرق إدراجها في النظام الغذائي اليومي.

1.هل من الآمن تناول الطماطم أثناء الحمل؟

من الآمن تناول الطماطم أثناء الحمل ولكن بكميات معتدلة. تحتوي على فيتامينات أ، ج، وحمض الفوليك، جنباً إلى جنب مع اللايكوبين والحديد التي تحافظ على صحتك وصحة جنينك.

يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد الذي تحتاجه النساء الحوامل بشكل أفضل. إذا أوصى طبيبك بتناول مكملات الحديد، فإن تناول الطماطم قد يساعد في امتصاص أفضل.

2.ما هي فوائد تناول الطماطم أثناء الحمل؟

الطماطم لذيذة وتوفر فوائد متعددة عند تناولها كجزء من نظامك الغذائي.

فيتامينات أ، ج

تعطي حبة طماطم واحدة متوسطة الحجم ما يقرب من 40٪ من البدل اليومي الموصى به (RDA) من فيتامين ج و20٪ من فيتامين أ. كما تحتوي أيضاً على فيتامين ك والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم، وكلها مهمة لنمو الجنين الصحي.

السعرات الحرارية

من الشائع الشعور بالتعب والخمول أثناء الحمل بسبب الوزن الزائد الذي تحملينه. يوفر عدد السعرات الحرارية الغنية في الطماطم طاقة كافية ويقلل من الخمول.

الألياف

تحتوي الطماطم على مستويات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد في الهضم الصحي. تعمل الألياف على زيادة حجم البراز، وتعزز الحركات التمعجية لعضلات الجهاز الهضمي الملساء، وتحفز العصارات الهضمية.

البوتاسيوم

يمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للطماطم من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم،وهو أمر شائع أثناء الحمل. يحسن البوتاسيوم تدفق الدم ويقلل من الضغط على القلب.

مضادات الأكسدة

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور المسببة للسرطان.

يخفض نسبة الكوليسترول

يمنع الليكوبين أكسدة دهون المصل لحماية القلب. يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

حمض الفوليك

تساعدك الطماطم على تلبية RDA لحمض الفوليك. حمض الفوليك ضروري لتقليل مخاطر التشوهات الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي عند الأطفال.

فيتامين هـ

التطبيق الموضعي لعصير الطماطم، الذي يحتوي على فيتامين هـ، والذي قد يساعد في الحماية من حروق الشمس.

إذا كنت لا تزالين غير مقتنعة بفوائد الطماطم أو لم تكوني متأكدة من المقدار الذي يجب أن تستهلكيه كل يوم، فتابعي القراءة لتتعرفي إلى مدى تغذية الخضروات التي تشبه البرقوق.

3.القيمة الغذائية للطماطم

القيمة الغذائية

القيمة الغذائية للطماطم الحمراء أو الناضجة أو النيئة لكل 100 جرام هي كما يلي:

العناصر الغذائية كمية

سعرات حرارية

18 كيلو كالوري

الكربوهيدرات

3.89 جرام

بروتين

0.88 جرام

الأساسية

1.2 جرام

سمين

0.2 جرام

فيتامينات

حمض الفوليك

15 ميكروغراماً

البيريدوكسين

0.08 ملجم

النياسين

0.594 ملجم

الريبوفلافين

0.019 ملجم

الثيامين

0.037 ملجم

فيتامين أ

833 وحدة دولية

فيتامين سي

13.7 ملجم

الشوارد

البوتاسيوم

237 ملجم

صوديوم

5 ملغ

المعادن

الكالسيوم

10 ملغ

حديد

0.27 ملجم

المغنيسيوم

11 ملغ

الزنك

0.17 ملجم

الفوسفور

24 ملغ

الطماطم مغذية للغاية وصحية، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الإفراط في تناولها.

4.ما هي المخاطر المحتملة للإفراط في تناول الطماطم في الحمل؟

الاستهلاك المفرط لأي مادة غذائية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. هذا ينطبق أيضاً على الطماطم. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطماطم إلى:

الحموضة المعوية بسبب المحتوى الحمضي للخضراوات.

مشاكل الهضم مثل الغازات وآلام المعدة.

الآن بعد أن عرفت سبب تناول الطماطم وكمية الطعام، دعينا نعرف كيفية اختيار الطماطم المناسبة.

5.كيف نختار الطماطم؟

كيفية إختيار الطماطم للحامل

من المهم اختيار الطماطم المناسبة للاستمتاع بالمزايا التي تقدمها.

ابحثي عن الطماطم ذات اللون الأحمر الفاتح بدون كدمات أو عيوب أو بقع سوداء. الأصناف الباهتة لن يكون لها أي نكهة.

نختار الأصناف الناضجة التي يتم الحصول عليها مباشرة من سوق المزارعين، والأصناف الخالية من المواد الكيميائية.

لا ينبغي أن يكون الصنف طرياً جداً ولا صعباً جداً.

اختاري الطماطم الثقيلة والأكثر كثافة لأنها غنية بالعصارة.

يمكنك معرفة النكهة بشم الجذع. يجب أن يكون مثالياً حلواً وقوياً وترابياً.

6.طرق تضمين الطماطم في نظام غذائي للحمل

الحمل

تضيف الطماطم نكهة فريدة إلى الطبق. إليك كيف يمكنك استخدامها في نظامك الغذائي من أجل الذوق والصحة.

يمكن إضافة الطماطم النيئة إلى السلطة.

إنها المكونات الأساسية في العديد من أطباق الكاري الهندي المهروسة.

يمكن أن يكون حساء الطماطم بديلاً صحياً للوجبة.

يعتبر عصير الطماطم خياراً ممتازاً للوجبات الخفيفة أو الإفطار للحفاظ على انتعاشك.

يمكن استخدام شرائح الطماطم في السندويشات.

يمكن أن تكون الكاتشب محلية الصنع مع الطماطم لذيذة!

تعد الطماطم المجففة والشمسية جزءاً من الوصفات القارية.



إليك بعض وصفات الطماطم الملائمة للحمل التي يمكنك تجربتها:

1. حساء الطماطم

سوف نحتاج إلى:

5 أكواب طماطم مفرومة

¼ كوب سبليت جرام أصفر

½ كوب بصل مفروم ناعماً

1 ملعقة صغيرة زبدة قليلة الدسم

نصف كوب حليب قليل الدسم

2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجاً

كيف؟:

أضيفي أربعة أكواب من الماء والطماطم وقطعي جرام أصفر في قدر غير لاصق.

يُطهى على نار متوسطة لمدة ثماني إلى عشر دقائق حتى تصبح الطماطم طرية.

أطفئي النار واتركي القدر جانباً.

امزجي كل شيء لتشكيل سائل ناعم. ابقي جانباً.

خذي نفس القدر غير اللاصق وأضيفي الزبدة والبصل. يقلى حتى يتحول لونه إلى اللون البني الفاتح.

يضاف الخليط والحليب قليل الدسم والسكر والملح والفلفل. اخلطي جيداً.

اتركيه يغلي مع التحريك المستمر. ينضج لمدة خمس دقائق.

قدميها ساخنة مع الخبز المحمص من القمح الكامل.

وقت التحضير: 55 دقيقة

الحصص: 4



2. مذاق الطماطم

نكهة الطماطم

سوف نحتاج:

2 ثمرة من طماطم مفرومة ناعماً

3 ملاعق كبيرة زيت

1 بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 فلفل أحمر مفروم ناعماً

1 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة خل

1-4 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود مطحون طازجاً

2 ملعقة صغيرة سكر

كزبرة طازجة

كيف؟:

يُحمّى الزيت في مقلاة ويُضاف البصل والفلفل الحار والثوم. قومي بطهيها حتى تصبح طرية.

تضاف الطماطم وتخلط جيداً.

أضيفي الخل والسكر واتركي الخليط يغلي. اتركيه ينضج لمدة 30 دقيقة.

أضيفي الملح والفلفل المطحون وتحققي من قوام المربى.

أطفئي النار وتبلي المذاق بالكزبرة.

وقت التحضير: من 10 إلى 30 دقيقة.

الحصص: 4 إلى 6.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.