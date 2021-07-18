شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أسباب وخطوات علاج الإجهاد العضلي في الحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والخطوات المهمة لعلاج مشاكل وأعراض الإجهاد العضلي في موسك الحج. وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أسباب الإجهاد العضلي: – ضعف اللياقة البدنية – الإرهاق الزايد – الحركة العنيفة وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق العلاج ما يلي: • التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم • ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم • تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم • رفع العضو المصاب لتخفيف التورم • استشارة الطبيب عند الضرورة

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