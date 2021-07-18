شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختبارات متلازمة النفق الرسغى وهل تحدد سبب تنميل اليدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة النفق الرسغى من الأمراض التي تسبب تنميل اليدين، وتحدث بسبب ارتفاع الضغط داخل النفق الرسغي مما يؤدي إلى الضغط على العصب المتوسط وينتج عن ذلك في حدوث تنميل وألم، ويمكن أن يؤدي عدم علاج متلازمة النفق الرسغي إلى تلف دائم في الأعصاب، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات لفحص وتشخيص متلازمة النفق الرسغى، بحسب موقع "gponline".

أعراض متلازمة النفق الرسغى

من السمات المميزة للمريض بمتلازمة النفق الرسغى أن يشكو من وخز أو خدر أو ألم في توزيع العصب المتوسط، قد يشكو المريض أيضًا من ضعف في اليد وضعف قبضة الإبهام، غالبًا ما يكون الألم والتنميل أسوأ في الليل.

قد تظهر على بعض المرضى أعراض غير نمطية مع اضطرابات حسية في جميع الأصابع.

اختبارات تشخيص متلازمة النفق الرسغى المسببة لتنميل اليدين

اختبار فالين Phalen ، الذي يتضمن ثني الرسغ لمدة 60 ثانية.

نتيجة اختبار Tinel تكون إيجابية إذا كان النقر برفق على العصب المتوسط ​​عند الرسغ يؤدي إلى ألم وتنميل.

يتضمن اختبار ضغط النفق الرسغي (اختبار دوركان) وهو الضغط على النفق الرسغي لضغط العصب المتوسط ​​الأساسي.

ويتم تطبيق الإبهام على الحافة القريبة من الرباط الرسغي والاختبار الإيجابي هو أحد الاختبارات التي تظهر فيها أعراض متلازمة النفق الرسغي تساعد هذه الاختبارات في تشخيص متلازمة النفق الرسغى.

ويتم إجراء اختبار الفيزيولوجيا الكهربية أو اختبار التوصيل العصبي (تصوير الأعصاب الكهربي أو ENG) للتشخيص.

يتوفر التصوير بالموجات فوق الصوتية عالية الدقة في بعض المناطق كأداة تشخيصية تزداد شعبيتها لأنها سريعة ورخيصة نسبيًا.

يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي عندما تكون دراسات الفيزيولوجيا الكهربية ملتبسة وهى تحدد بدقة حالة العصب الأوسط والتشريح فى النفق الرسغي.