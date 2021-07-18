شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مقاومة الأنسولين؟.. وما مدى خطورتها على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقاومة الأنسولين هي حالة مرضية تحدث عندما تكون الخلايا بالجسم أقل استجابة للأنسولين ولا تستطيع امتصاص السكر بسهولة، يمكن التحكم في مقاومة الأنسولين وحتى عكسها من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، مقاومة الأنسولين تمنع تطور مرض السكري من النوع 2 ، وفقا لموقع إنسايدر وبالتالى فلن يصاب كل من لديه هذه الحالة بالنوع الثاني من داء السكري.

ما هي مقاومة الانسولين؟

تحدث مقاومة الأنسولين عندما تكون خلايا العضلات والدهون والكبد أقل استجابة للأنسولين ، وبالتالي تكافح لامتصاص الجلوكوز المعروف أيضًا باسم السكر في الدم، عادة ، ويحصل الإنسان فى العادة على زيادة السكر في الدم بعد تناول شيء يحتوي على الكربوهيدرات هذا يعزز إشارات البنكرياس لإفراز الأنسولين، والذي يساعد خلاياك بعد ذلك على امتصاص السكر وتحويله إلى طاقة حتى تتمكن من العمل بشكل طبيعي مقاومة الأنسولين تعطل هذه العملية.

وقال دانيال فاتنر طبيب الغدد الصماء في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية: "عندما تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين ، يلزم المزيد من الأنسولين للقيام بنفس الوظيفة ويعرف أيضًا باسم انخفاض مستويات السكر في الدم ويحتاج الشخص المصاب بمقاومة الأنسولين إلى إنتاج المزيد من الأنسولين بعد تناول الوجبة ، وإلا فلن يتمكن من تخزين السكر واستخدامه بشكل صحيح".

ويمكن لجسمك إنتاج الكثير من الأنسولين من تلقاء نفسه، وهناك نقطة تحول حرجة حيث تصبح خلاياك مقاومة للأنسولين لدرجة أنها تفقد السيطرة على نسبة السكر في الدم ، وينتهي بك الأمر بمستويات خطيرة ومزمنة من السكر في الدم.

عندما يكون هناك الكثير من السكر في دمك لفترة طويلة ، يخزنه جسمك في النهاية على شكل دهون هذا هو السبب في أن مقاومة الأنسولين تزيد من خطر زيادة الوزن والحالات المرتبطة بالسمنة مثل:

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

متلازمة تكيس المبايض.

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين؟

زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين فعندما تدخل الدهون إلى الخلايا، يمكن أن تتداخل مع قدرة الخلايا على الاستجابة للأنسولين، مما يجبر البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين للتعويض.