بيروت - نادين محمد - تُعد دهون البطن من أكثر المشكلات الشائعة بين السيدات والتي تجبرهن على ارتداء الملابس الواسعة، حتى لا تُظهر حجم البطن، وهي حقاً مشكلة مزعجة للغاية، ولكن لا داعي للقلق فهناك حلول طبيعية ومجربة للتخلص من دهون البطن، يأتي في مقدمتها وأهمها بذور الكتان التي تعد حلاً سحرياً في تنحيف الجسم بشكل عام والبطن بشكل خاص، وسوف نقدم لك فوائد بذور الكتان لتنحيف البطن في السطور التالية.

اقرئي ايضا: رجيم التمر واللبن في ٣ أيام أو أسبوع



غنية بالبروتين



تحتوي بذور الكتان على 20% من البروتين، الذي يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.



قليلة السعرات الحرارية.



تتميز بذور الكتان بأنها قليله السعرات الحرارية، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات المسؤولة عن زيادة الوزن.



غنيه بالأحماض الدهنية.



تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الغني بأوميغا 3 النباتي، والتي تساعد الجسم على الشعور بالشبع والرغبة في عدم تناول الطعام.



غنية بالألياف



تعد بذور الكتان من الأطعمة الغذائية ذات الألياف العالية التي تشعر الجسم بالشبع وتنظم من حركة الأمعاء، إضافة إلى أنها تحد من مستويات الكوليسترول.



مضادات الأكسدة



تحتوي بذور الكتان أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحسن من وظيفة الخلايا المسؤولة عن حرق الدهون المتراكمة في الجسم.



طريقة استخدام بذور الكتان في التنظيف:

اقرئي أيضا

جربي رجيم الماء لمدة 5 أيام أو مع الليمون

الطريقة الأولى



المكونات المطلوبة

ربع كيلو غرام من بذور الكتان

مائة غرام من الجوز

ملعقة طعام كبيرة من الكمون

تفاصيل الإعداد والتطبيق

اطحني كافة المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

ضعي الخليط في علبه نظيفة محكمة الغلق.

أحضري كوب ماء مغلياً ثم ضعي بداخله ملعقتين من الخليط السابق واتركيه حتى يبرد قليلاً.

تناولي المزيج قبل تناول الوجبات الرئيسية.

رجيم مناسب مع بذور الكتان لتنحيف الجسم



اليوم الأول



وجبة الإفطار

بيضتان مسلوقتان. قطعة من خبز السن. سلطة خضراء. خضار مشوية على البخار من دون زيت أو زبدة.

وجبة الغداء

ربع كيلوغرام من السمك المشوي، أو نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية. سلطة.

وجبة العشاء: كوب لبن. خس. خيار.

اقرئي ايضا:

رجيم الرمان للتخلص من دهون البطن والأرداف سريعاً

شاهدي أيضا