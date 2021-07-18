شكرا لقرائتكم خبر عن جدرى القرود مرض فيروسى نادر يتطور لطفح جلدى وحمى ويسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن جدرى القرود غالبًا ما يصاب الأشخاص المصابون به بحالات أكثر خطورة من الآفات الجلدية.



اعراض جدرى القرود

وقالت الصحيفة إن الفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي في الهواء، ولحسن الحظ، كان الأشخاص الذين اختلطوا بالشخص القادم من نيجيريا إلى تكساس على متن الطائرة التي ركبها الرجل يرتدون أقنعة بسبب بروتوكولات كورونا.

وكتب مركز السيطرة على الأمراض في بيان صحفي، أن الاختبارات المعملية في مركز السيطرة على الأمراض أظهرت أن المريض مصاب بسلالة من جدري القرود الأكثر شيوعًا في أجزاء من غرب أفريقيا، بما في ذلك نيجيريا".

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن جدري القرود هو مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم العقد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم.

وتستمر معظم الإصابات من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري ولكنه يسبب عدوى أكثر اعتدالًا.

وقالت الصحيفة، إن حوالي 10% من حالات الإصابة بجدري القرود تنتهي بالموت، على الرغم من أن السلالة التي يعاني منها الرجل أقل حدة، وغالبًا ما تكون لديه فرصة 1% للوفاة، تم ربط 6 حالات سابقة من جدري القرود من جميع أنحاء العالم بالمسافرين العائدين من نيجيريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء ليسوا متأكدين من الأصل الحقيقي لـ"جدري القرود"، تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1958 في قرود المكاك التي تأكل سرطان البحر، وكانت أول حالة تم اكتشافها بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونجو الديمقراطية، تم اكتشافه منذ ذلك الحين في العديد من دول وسط وغرب أفريقيا.

يُعتقد أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عندما يعض الحيوان الإنسان، ويسبب خدوش له، كما يمكن أن ينتشر أيضًا من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي في الهواء، على غرار الطريقة التي ينشر بها كورونا بين البشر بعضهم البعض.

لقد اختفى المرض إلى حد كبير، حتى اندلاع عام 2003 في الولايات المتحدة والذي أدى إلى عودة الفيروس إلى البشر، لم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي أصيب بالفيروس، وحالته لا علاقة لها بأي حالة إصابة أخرى بالجدري البشري تم اكتشافها في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، إنه لا توجد علاجات أو لقاحات محددة متاحة للفيروس، على الرغم من أنه يعتقد أن لقاح الجدري ساعد في جعله غير مشكلة لدى البشر لسنوات عديدة.

يتم حاليًا استكشاف العوامل المضادة للفيروسات ضد المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تم اكتشاف حالات أخرى من جدري القرود في ويلز ببريطانيا الشهر الماضي، عندما أصيب شخصان على الأقل بالفيروس في الجزء الشمالي من البلاد، تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة في عام 2018.