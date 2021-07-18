شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها تدل على الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ولكن نادرًا ما يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، ومن الضروري أن ينتبه الجميع للعلامات التحذيرية الرئيسية لسرطان الرئة، على الرغم من أنها قد لا تكون واضحة كما يعتقد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال الموقع، إن السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هو التدخين، حيث إن أكثر من 70% من جميع الحالات مرتبطة بالتدخين، وتميل العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة إلى التأثير على الرئتين، وهذا ليس مفاجئًا، والتي قد تشمل سعالاً لا يتوقف، أو ضيقًا في التنفس، ومع ذلك، يمكن أن تسبب الحالة أيضًا تغييرات أخرى في الجسم قد تتجاهلها.

هناك 6 "علامات" لسرطان الرئة يجب أن تكون على دراية بها:

أولا: يلاحظ بعض المرضى تغيرات طفيفة في أظافرهم

حيث تبدأ الأظافر في الانحناء حول أطراف الأصابع.

ثانيًا: يمكن أن يحدث أيضًا ألم في الذراع والكتف

بسبب نوع معين من سرطان الرئة، إذا انتشر إلى الأعصاب.

ثالثا: تغيرات طفيفة في الصوت

حذرت مراكز رعاية مرضى السرطان من أن سرطان الرئة قد يؤدي إلى تغيرات طفيفة في الصوت، وقد يبدو الصوت أجشا أكثر من المعتاد، أو قد يصدر أصواتا لم تعتدها.

رابعًا: 20% من جميع المرضى يصابون بالعطش المستمر وكثرة التبول

خامسًا: الجفن المتدلى

يجب على الجميع أيضًا أن يبحثوا عن الجفن المتدلي كونه علامة على متلازمة هورنر المرتبطة بسرطان الرئة المتقدم.

سادسا: السعال المستمر والسعال المصحوب بالدم

يعد السعال المستمر او السعال المصحوب بالدم أو المخاط الزائد وضيق التنفس وألم الصدر كلها علامات شائعة لسرطان الرئة.

وقال مركز Cancer Care Centers: أن أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا يعد السعال المستمر والسعال المصحوب بالدم أو المخاط الزائد وضيق التنفس وألم الصدر كلها علامات شائعة لسرطان الرئة، وما قد لا تعرفه، مع ذلك، هو أن سرطان الرئة يمكن أن يسبب بعض التغييرات في الجسم التي ليست من العلامات الواضحة لألم الصدر أو السعال الذي لا يختفي".