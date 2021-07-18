شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الألوان.. أغرب أنظمة الدايت لخسارة وزنك وحمايتك من السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الألوان أحد أغرب أنواع "الدايت" التي تساعدك على خسارة الوزن بأمان، دون حدوث مضاعفات صحية، حيث يعتمد هذا النظام الغذائي على دمج عدد من الفواكه والخضروات ذات الأولوان المختلفة وتناولها بشكل يومى، والتي تساعدك على الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة، التي تمد جسمك بالطاقة وتحميك أيضا من العديد من الأمراض.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، فإن هذا النظام الغذائي يعتمد على تقسيم الطعام الى عدة ألوان بحيث يكون عبارة عن 5 ألوان وهما اللون الأحمر والأخضر والأبيض والأصفر البرتقالى واللون الأرجوانى.

ويسهم هذا النظام الغذائي في تناول كميات قليلة من السعرات الحرارية مع الاستفادة بالفيتامينات اللازمة وبالتالي تمكنك من الاهتمام بصحتك وتقليل التعرض للأمراض مع الوصول إلى جسم رشيق مثالى.

وأكد الخبراء أن كل لون متواجد بالفواكه أو الخضروات يحمل فيتامنيات معينة فعلى سبيل المثال فأن اللون البرتقالى والأصفر يدل على احتواء تلك الفواكه على فيتامين بيتا كاروتين الذى يتواجد في الجزر والبرتقال والذى يتحول في الجسم الى فيتامين أ اللازم لصحة العيون وتحسين الرؤية، بينما يحتوى اللون الأرجوانى على مركبات الأنثوسيانين المتواجد في الباذنجان .

وتسهم هذه الفيتامينات في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى من النوع 2 ، وأمراض القلب ، والسرطان ، وتعزيز الرؤية وتعزيز صحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

فعلى سبيل المثال يتواجد البيتا كاروتين في الجزر والمانجو والبطاطا الحلوة الذى يتحول إلى فيتامين أ ، مما يعزز الرؤية الجيدة، في حين تتواجد مركبات الليكوبين في الفواكة والخضروات ذات اللون الأحمر المتواجدة في الطماطم والجريب فروت والبطيخ والتي تسهم في خفض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

وتعمل مركبات الأنثوسيانين، الموفرة في الخضروات ذات اللون الأزرق والأرجوانى مثل الباذنجان والفجل والتوت الغنية بمضادات الأكسدة مما يسهم فى منع نمو الورم، وتعزز الوظيفة الإدراكية، وتكافح أمراض القلب .

وتحمل الفواكه والخضروات الخضراء مثل الكوسة والخيار والسبانخ مادتى اللوتين والزياكسانثين التي تحمى من أمراض العين والسكتة الدماغية.

ويتم تقسيم الوجبات وفقا لكل لون بحيث تتنوع الوجبة الواحدة على حزمة من الأولوان التي كل منها يحتوى على نوع خضروات وفاكهة معين بجانب البروتينات، والتي تساعدك في خسارة الوزن مع تناول كميات قليلة من الزبدة واضافتها إلى الطعام بجانب الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم.