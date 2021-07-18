من أمريكا إلى الأردن.. 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلّم الأردن فجر الأحد نصف مليون جرعة من لقاح فايزر صد كورونا تبرعت بها واشنطن للمملكة مباشرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن وزير الصحة فراس الهواري استقبل الشحنة فجر الأحد في مطار الملكة علياء الدولي في عمان.



ونقلت عن الهواري قوله إن "الشحنة سيكون لها أثر إيجابي كبير في دعم الجهود الأردنية المتواصلة لمحاربة الوباء وزيادة قدرتنا على إعطاء المطعوم".

وأوضح أهمية إعطاء اللقاحات "من أجل تحصين المجتمع من مخاطر الإصابة بالفيروس وأعراضه الشديدة، والعودة للحياة الطبيعية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

وقالت السفارة الأمريكية في عمان على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن هذه الهبة تعكس "أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن وتظهر التزام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بمشاركة إمدادات اللقاح الأمريكية مع العالم".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن منذ بدء الجائحة، 760550، بينها 9887 وفيات.

ومن أصل عشرة ملايين هو عدد السكان، بلغ عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة نحو 1.9 مليون شخص، بينما تلقى نحو 2.7 مليون جرعة واحدة.