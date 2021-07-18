شكرا لقرائتكم خبر عن برد الصيف أحد من السيف.. اعرف إزاى تحمى نفسك منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد في الصيف شائعة وغالبًا ما تسببها فيروسات مختلفة وهناك مثل شعبى يكشف عن مدى شدة برد الصيف وهو المعروف بـ" برد الصيف أحد من السيف"، وتشمل أعراضه الحمى مع عدم وجود أعراض أخرى علامة على الإصابة بالفيروس المعوي، وأكثر نزلات البرد في الصيف شيوعًا سببها الفيروس المعوي الذي ينمو في الطقس الدافئ، كما تشمل أعراض برد الصيف أيضا سيلان الأنف والعطس.

ووفقا لتقرير لموقع insider فإنك عندما تصاب بنزلة برد في الصيف تشعر بأنك فى حال أسوأ من برد الشتاء وذلك لأن نزلات البرد في الصيف قد تكون ناجمة عن نوع مختلف تمامًا من الفيروسات، في حين أن نزلات البرد الشتوية تسبب سيلان الأنف والاحتقان، فإن نزلات البرد الصيفية يمكن أن تسبب الحمى والإسهال ، وتميل إلى الاستمرار لفترة أطول من نظيراتها في الطقس البارد.

برد الصيف هو الأكثر شيوعًا

غالبًا ما يكون سبب نزلات البرد الصيفية مرض يُعرف باسم الفيروس المعوي، ويميل الفيروس المعوي إلى الظهور في الصيف لأن الفيروس يزدهر في الطقس الدافئ، الفيروس المعوي معدي ويمكن أن ينتقل في مخاط أو لعاب أو براز شخص مريض إذا كان لديك اتصال مباشر مع شخص مصاب أو لمست سطحًا ملوثًا مثل مقبض الباب، فقد تلتقط الفيروس.

سيلان الأنف

العطس

الحمى التي تأتي فجأة

السعال

قيء و غثيان

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للفيروس المعوي ما يلي:

ولكن من الشائع أيضًا الإصابة بالحمى دون ظهور أعراض أخرى هذه علامة رئيسية لعدوى الفيروس المعوي لأن الحمى الوحيدة أقل شيوعًا في نزلات البرد الشتوية، والتي تحدث غالبًا بسبب عدوى فيروس الأنف.

تميل نزلات البرد الصيفية إلى أن تستمر حوالي 10 أيام وتختفي بشكل عام من تلقاء نفسها يمكن أن يساعد هذا التقدير لمدة 10 أيام في التمييز بين نزلات البرد الصيفية والحساسية، والتي تميل إلى الاستمرار لمدة شهرين أو أكثر.

فيما يلي الفيروسات الشائعة التي لا تزال تنتشر في أشهر الصيف:

فيروسات الأنف: السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد ، والذي يسبب أعراضًا مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والاحتقان والسعال والعطس.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV): RSV هو مرض تنفسي يمكن أن يسبب أعراض البرد الخفيف يزول بشكل عام في غضون أسبوع تقريبًا ولكنه قد يكون أكثر ضررًا للأطفال الصغار وكبار السن.

فيروس كورونا: على الرغم من أن فيروسات كورونا غالبًا ما ترتبط بأمراض الجهاز التنفسي الشديدة مثل السارس وكورونا ، إلا أن هناك عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية ، يمكن أن يتسبب الكثير منها في نزلات البرد.

كيفية علاج نزلات البرد في الصيف

لا توجد أدوية لعلاج نزلات البرد وستتحسن معظم الحالات دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، لكن العلاج الرئيسي لنزلات البرد في الصيف هو مجرد علاج الأعراض ، بينما يحارب نظام المناعة في جسمك البرد.

بالنسبة لأعراض مثل الاحتقان أو السعال أو سيلان الأنف، يمكنك تناول أدوية مزيلة للاحتقان بدون وصفة طبية ، لتقوية جهاز المناعة لديك يمكن تناول الكثير من الفواكه والخضروات و شرب عصير، بجانب ضرورة الحصول على قسط من الراحة طريقة مهمة لمساعدة جسمك على التكيف مع نزلات البرد في الصيف.