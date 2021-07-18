كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 01:34 مساءً - الفطام هو عملية انتقال الطفل من حليب الثدي إلى مصادر غذائية أخرى، إنها عملية طبيعية ضمن رحلة نمو الطفل، بينما يفطم بعض الأطفال خلال السنة الأولى، قد يستمر بعضهم في الرضاعة الطبيعية خلال فترة الطفولة .إذا قررت أن الوقت قد حان لكي ينتقل طفلك الدارج إلى أطعمة أخرى، فإن استخدام بعض الأساليب البسيطة يمكن أن يجعل العملية أسهل، تخبرك الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال بأهم النصائح التي تساعدك على فطام طفلك بسهولة.

نصائح لفطام طفلك بلطف

نصائح لفطام طفلك

يمكن للنصائح التالية أن تسهّل عليك فطام طفلك

1. تقصير مدة كل جلسة تغذية

يمكنك تقليل بضع دقائق لكل جلسة تغذية تدريجياً، طريقة رائعة لإعلام الطفل بأن جلسة الرضاعة قد انتهت من خلال غناء أغنية أو العد حتى رقم أو نطق عبارة مضحكة.

2. قللي وجبة واحدة في اليوم

مولودك

يمكنك تقليل حصة تغذية واحدة في اليوم في الأسبوع أو الأسبوعين، حسب راحتك، من غير المرجح أن يلاحظه الطفل الصغير، بل إنه يوفر وقتاً كافياً لثدييك لضبط إنتاج الحليب.

3. إسقاط الرضعات الأقل أهمية

تقليل رضعة

يمكنك ترك جلسات الإطعام التي تخدم بشكل أساسي غرض إرضاء الطفل، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك، الرضاعة الليلية أو الرضاعة قبل القيلولة مباشرة، قد توفر هذه الجلسات في الغالب الطمأنينة أكثر من التغذية.

4. جربي الإلهاء ببعض الحيل

فطام الطفل

إذا كان طفلك يحتاج إلى تغذية مريحة، فاستخدمي البدائل، مثل الحضن أو القبلات، بدلاً من ذلك، قومي بإلهاء الطفل بشيء مثل لعبة أو شيء أو نشاط، قد ينسى معظم الأطفال الصغار الرضاعة الطبيعية في نهاية المطاف.

5. إطعام الطفل عند الطلب فقط

​إطعام الطفل عند الطلب

لا تقدمي التغذية إلا عندما يطلبها الطفل، يوفر فرصة للتحقق مما إذا كانت جلسات الرضاعة الطبيعية الخاصة بك عند الطلب أو إلزامية بسبب الروتين، إذا كان طفلك الدارج لا يتذكر الرضاعة الطبيعية، أو يشتت انتباهه عندما يحين وقت الرضاعة الطبيعية عادة، فهذا فوز لك؛ لأنه سيكون من الأسهل فطام طفل صغير غير مهتم بالرضاعة الطبيعية.

6. تغيير الروتين أثناء الرضاعة

استبدلي بجلسة الرضاعة الطبيعية نشاطاً آخر، ولاحظي رد فعل الطفل.

7. توفير البدائل للرضاعة الطبيعية

بدائل الرضاعة الطبيعية

يمكنك التفكير في توفير حليب البقر للطفل الذي يتعلم المشي عندما يرضع في العادة، يمكنك استبدال جلسة الرضاعة بوقت وجبة خفيفة لتقديم طعام معين، مثل الفواكه، للطفل الصغير.