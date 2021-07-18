أفكار لتعليم الأطفال مناسك الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 01:34 مساءً - لكي يستفيد طفلك من تجربة روحانية لا تتكررإلا مرة واحدة في العام، وحيث لا يعد الطفل مكلفاً بالحج الذي هو لمن استطاع إليه سبيلاً، فيجب أن تعلمي طفلك حين يكون بصحبتك خطواء أداء فريضة الحج ولذلك يساعدك الدكتور عبد اللطيف جمعة؛ أستاذ الفقه والشريعة في التعرف على شروط وطرق التعامل مع الطفل أثناء أداء مناسك الحج كالآتي.

ماذا يعلم الحج للأطفال؟

طرق التعامل مع الطفل أثناء أداء مناسك

يعلم الحج الطفل تعظيم شعائر الله، واجتناب حرماته.

ومناسك الحج تعمل على تحقيق التقوى.

كما أن الحج هو مراقبة الله: فالعبد حينما يقوم بأداء مناسك الحجِّ يكون في غايةٍ من المُراقبة لله.

يذكُّر الحج الطفل باليوم الآخر وبأن هذه الحياة فانية.

كما أنه يعلم الطفل ترسيخ عقيدة الولاء والبراء.

خطوات الحج للأطفال

1- يبدأ الحج بـ (الإحرام) وهو للحج مثل التكبير بالنسبة للصلاة.

2- من المحبب أن تعلم الأم طفلها أن يكثر من التلبية، وهي قول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

3- يتوجه الحجاج إلى مكة؛ حيث يقصد المسجد الحرام لتطوف بالبيت سبعة أشواط تعرف بطواف القدوم.

4- في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة (ويسمي يوم عرفة) يتوجه الحجاج بعد الشروق إلى منطقة (عرفة) المجاورة لمكة.

5- بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) ينطلق الحجاج إلى منطقة (مزدلفة) وهي منطقة بين (منى) و(عرفة).

6- يصلى الحجاج افي المزدلفة المغرب والعشاء جمعاً وقصرا ويبيتون الليلة هناك.

7- يجمع الحجاج الجمرات وهي أحجار صغيرة من مزدلفة.

8- بعد صلاة الفجر يوم العاشر من ذي الحجة (ويسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر) وهو يوم عيد الأضحى المبارك.

9- يتوجه الحجاج من منطقة (مزدلفة) إلى منطقة (منى) حيث توجد الجمرات الثلاثة.

10- يأخذ الحاج عدد (7) حصيات بحجم عقلة الإصبع تقريباً؛ حيث تقوم برمي الجمرة الكبرى (وتسمى جمرة العقبة).

11- ثم يتوجه الحجاج إلى مكة حيث يقومون بذبح الهدي ، ثم يقومون بحلاقة الرأس أو تقصير شعورهم .

12- يتوجه الحاج إلى البيت الحرام فيطوف بالكعبة المشرفة سبعة أشواط وهو طواف الحج (ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الركن).

سنن الحج للأطفال

سنن الحج للأطفال

يجب على الأم أن تعلم طفلها سنن الحج وهي من الأعمال المستحبة التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل:

_ المبيت بمنى في اليوم الثامن .

– وطواف القدوم يعد من السنن المحببة .

– والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى .

– والاغتسال للإحرام.

– ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين .

– والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة .

– واستلام الحجرالأسود وتقبيله .