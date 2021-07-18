رجيم مكعبات الثلج لنحت الجسم في أيام قليلة

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن طريقة سهلة لنحت الجسم وحرق الدهون وخسارة الوزن. ويعتبر رجيم الثلج أو Ice Cube Diet من هذه الطرق. وتشير مجلة "هالثي فود" الأميركية أنه من أنواع الحميات المتبعة من قبل الكثير من النجوم والأشخاص حول العالم. فكيف يمكن تطبيقه؟

رجيم مكعبات الثلج



ابتكر رجيم مكعبات الثلج طبيب يدعى بريان وينر وأكد أنه ساعده على خسارة 20 كيلوغراماً من وزنه الزائد. وهو يقوم على امتصاص مكعبات الثلج على امتداد النهار. فهذا يمنح الجسم الانتعاش ويساعد على الشعور بالشبع. ويُعتمد هذا الرجيم بشكل خاص في أستراليا وقد تخطى عدد متابعي الصفحة الخاصة به على "فايسبوك" أكثر من مليون. كما غزت الصور المرتبطة به تطبيق "إنستغرام" حيث حقق هاشتاغ #icecubediet عدداً كبيراً جداً من علامات الإعجاب لهذه الأسباب.

رجيم خال من الغلوتين واللاكتوز: كما أنه لا يحتوي على أي إضافات ضارة ولا على الدهون ويتميز يمؤشر غليسيمي منخفض.

رجيم خال من السعرات الحرارية: يتكون هذا الرجيم من الماء فقط. ولهذا لا يحتوي على أي عدد من السعرات الحرارية. ولهذا يسمح بخسارة الكيلوغرامات الزائدة والمزعجة في الجسم. كما أنه سهل التطبيق ولا يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود. ويذكر أن امتصاص 30 مكعباً من الثلج يساعد على حرق 200 سعرة حرارية. وهذا يعادل العدد الذي يتم حرقه عند المشي لمسافة كيلومتر ونصف. والأهم أن هذه الحمية تمد الجسم بالترطيب الضروري وخصوصاً في أيام الحر.

رجيم النجمات: من أبرز النجمات العالميات اللواتي اتبعن هذا الرجيم إميليا كلارك، بطلة Game of Thrones. وهو الحمية المفضلة لدى الكثير من نجمات ونجوم هوليوود مثل بوليت غودار وتشيستر كوكلين وهنري برغمان. فهو يساعد على حرق الدهون ونحت القوام واستعادة الرشاقة. لكن يفضل عدم تطبيقه لوقت طويل والاكتفاء بذلك لمدة قصيرة جداً شهرياً.