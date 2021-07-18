2853 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7 وفيات بالمغرب

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات وشفاء 984 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ"كورونا" وبثتها وكالة أنباء المغرب العربي / ومع / العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة ارتفق إلى 555 ألفا و488 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 530 ألفا و801 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9434 حالة، بنسبة قدرها 1.7 في المائة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية 102 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 481 منها 18 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و259 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1526 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 15 ألفا و253 حالة.