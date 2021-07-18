شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاح جديد للالتهاب الرئوي ضد السلالات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المنظمون الأمريكيون، على لقاح جديد للالتهاب الرئوي، بعد أكثر من شهر من الموافقة على تحسين نسخة جديدة من منافسة فايزر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع"Medical Xpress".

وتوفر كلتا اللقطتين الجديدتين حماية أفضل ضد البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والتهابات الدم، بالإضافة إلى عدوى الأذن والجيوب الأنفية المتنوعة.

وقالت الشركة المنتجة إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، وافقت على لقاحها، الذى يسمىVaxneuvance ، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Xpress، فإنه يقي من 15 من حوالي 100 سلالة من المكورات الرئوية، بما في ذلك تلك السلالات المسئولة عن الإصابة بالأمراض الشديدة، ولكن لم تكشف الشركة عن سعر طلقتها أو موعد إطلاقها.

وقال الموقع، إنه تمت الموافقة على لقاح فايزر الجديد، "بريفنار 20"، في 8 يونيو للبالغين، يبلغ سعره 232 دولارًا، لكن شركة فايزر أوضحت أنه من المحتمل أن يتم تطعيم المرضى المؤمن عليهم مجانًا أو بتكلفة منخفضة.



الموافقة على لقاح للالتهاب الرئوى

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن تقوم لجنة من خبراء لقاحات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، منها بمراجعة اللقاحين في أكتوبر والتوصية بمن يجب أن يحصل عليهما.

يحمي لقاح فايزر الجديد من 7 سلالات أكثر من لقاح "بريفنار 13"، الذي مضى عليه عقد من الزمن، وهو اللقاح الأكثر ربحًا في العالم منذ فترة طويلة بإيرادات سنوية تقارب 6 مليارات دولار، في إحدى الدراسات الكبيرة، كان اللقاح الجديد فعال بنسبة 75% ضد أخطر الأمراض.

وقالت الشركة، إن الاختبارات أظهرت أن لقاحها الجديد يعمل بالإضافة إلى "بريفنار 13 "، ضد السلالات التي يقاومها كلا اللقاحين، لكنه أكثر فعالية ضد سلالة واحدة.

وتقوم الشركة باختبار اللقاح على الأطفال والرضع وتخطط للحصول على الموافقة لتلك الفئات العمرية، وفي الوقت نفسه، ستواصل بيع لقاحPneumovax 23، والذي يحمي من 23 سلالة وهو معتمد للأطفال، يستخدم تقنية قديمة لا تسبب استجابة مناعية قوية أو طويلة الأمد مثل اللقطتين المعتمدتين حديثًا.