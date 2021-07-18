شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات الصيف: 3 احرص على تناولهم و4 أخرين ابتعد عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موجات الصيف الحار، يبحث الجميع عن مشروبات تساعده فى الانتعاش والتخلص من حرارة الجو، تستهلك أجسامنا المزيد من السوائل عندما ترتفع درجة حرارتها، ونشعر بالعطش خلال أيام الصيف المشمسة، وهناك بعض المشروبات التى يجب الحرص على تناولها خلال فصل الصيف وأخرى يجب الابتعاد عنها في درجات الحرارة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



فرابتشينو



عصير الليمون

مشروبات صيفية مشهورة يجب تجنبها المشروبات المحلاة التي تحتوي على القهوة: مثل فرابتشينو عالية للغاية في السعرات الحرارية مع ما لا يقل عن 400 سعرة حرارية في كوب 16 أونصة، قد يحتوي الكوب الواحد على قيمة الكربوهيدرات في الوجبة الكاملة، كما أنه يحتوي على مادة الكافيين والدهون المشبعة من الحليب.عصير الليمون : قد يساعد عصير الليمون على التخلص من عطشك لأن المشروبات الحمضية مرتبطة بالمرطبات، يحتوي على بعض فيتامين سي الذي قد يقي من بعض الأمراض، ومن الأسوأ يمكن يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وسوف تتحول الكربوهيدرات الزائدة إلى دهون إذا لم يتم استخدامها طوال اليوم.



مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة: يحتوي في المتوسط 16 أونصة على مادة الكافيين تعادل حوالي فنجانين من القهوة، ويمكن أن يخدعك الطعم الحلو لشرب المزيد من الكافيين أكثر مما تفعل عادةً، يمكن أن يتسبب السكر الموجود في مشروبات الطاقة أيضًا في حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى حدوث "انهيار" بدلاً من زيادة الطاقة.المشروبات الغازية:تشتهر بالسعرات الحرارية الزائدة والكربوهيدرات والسكر وشراب الذرة عالي الفركتوز التي تساهم جميعها في زيادة الوزن والسمنة، حمض الفوسفوريك ، الذي يشيع استخدامه لإزالة الصدأ وإضفاء نكهة على بعض مشروبات الصودا، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم في العظام.



الشاي المثلج



ماء جوز الهند

مشروبات منعشة لتناولها الشاي المثلج :أقل ضررا من العديد من الخيارات الأخرى ويمكن أن يكون طريقة جيدة النكهة للبقاء باردًا ومع ذلك ، يمكنك صنع شاي مثلج لذيذ في المنزل وتحلية حسب ذوقك باستخدام المحليات العضوية الطبيعية ، مثل العسل الخام.ماء جوز الهند: مشروبا صحيا طبيعيا ممتازًا لأنه معروف بخفض ضغط الدم والحفاظ على مستويات الترطيب مرتفعة مع توفير التغذية والفيتامينات والمعادن.الماء : هو الخيار الأفضل والأكثر صحة للشراب، من الصعب الحصول على الكثير من الماء في يوم حار، إذا تقدم شرب الماء العادي فقط بسرعة ، فهناك طرق أخرى لزيادة استهلاكك للمياه والشعور بالانتعاش.