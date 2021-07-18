شكرا لقرائتكم خبر عن لو بشرتك باهتة.. إزاى تعيدى نضارتها قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة الحر الشديد والتعرض للشمس المستمر قد يعانى الكثيرون من التهاب البشرة وشحوبها وظهورالبقع وحب الشباب باستمرار، وهنا تسعى الفتيات للبحث عن الطرق الطبيعية التي تعيدي نضارة وحيوية البشرة وتساعد على التفتيح وخصوصا قبل العيد، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن أبرز النصائح التي تساعد على نضارة البشرة هي:

1: كوني لطيفة على بشرتك

تجنبى التقشير القاسي والصابون المجفف ، الذي يمكن أن يسبب تهيج الجلد ، والاحمرار ، والشد ، بدلًا من ذلك ، استخدمي زيتًا منظفًا أولًا لإزالة مكياجك وواقي الشمس دون تجريد الطبقة العليا من بشرتك وإتلافها، ثم قم بغسله مرة أخرى بمنظف لطيف لإزالة الزيت.

2: تجنب الماء الساخن

كما أن التعامل بلطف مع بشرتك يعني أيضًا عدم وجود الماء الساخن أو الصابون القاسي، الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ، والتي يمكن أن تسبب الجفاف والتهيج، ويمكن أن يسبب أيضًا تمددًا سطحيًا للأوعية الدموية.

بدلًا من ذلك ، استخدمي الماء الفاتر عند تنظيف وجهك اختر أيضًا منظفًا مرطبًا بمكونات مثل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا أو زيت اللوز للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة.

3: اجعل التقشير جزءًا من روتينك

التقشير المنتظم هو المفتاح للحصول على بشرة متوهجة، عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة على الطبقات الخارجية من بشرتك ، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور بشرتك باهتة وجافة ومتقشرة ، ويمكن أن تسد المسام، و يمكن أن يمنع التقشير المنتظم حدوث ذلك.

4:ضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا

استخدام واقى الشمس سيساعد في منع الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية ، بما في ذلك خلل تصبغ الجلد ، والبقع البنية الشيخوخة ، والملمس الخشن الباهت".

5: الاكثار من تناول الخضروات والفواكه

بدلا من الأطعمة التي تحتوى على زيوت ودهون ، حيث ان الخضروات والفواكه تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة ونضارة البشرة.