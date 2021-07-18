شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.. افحص قدمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عادة، مما يجعله عامل خطر ضار للغاية للإصابة بأمراض القلب، و تشير الأبحاث إلى أن علامات ارتفاع الكوليسترول قد تظهر أحيانًا في أصابعك.

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية وهي آلية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، بالنسبة لمعظم الناس، يتراكم الكوليسترول دون أي أعراض محسوسة، ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أن رواسب الكوليسترول يمكن أن تسبب تغيرات ملحوظة في الجسم.



ارتفاع الكوليسترول

ووفقا لتقرير لموقع " express" لا يظهر تراكم الكوليسترول أعراض في البداية، وتظهر الأعراض فقط إذا أدت مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار إلى تصلب الشرايين وتضييقها، كما تحذر جمعية جراحة الأوعية الدموية، ووفقا لهيئة الصحة، قد تشعر بالألم عند المشي إذا تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في تضيق الشرايين في الساقين.

ويحذر التقرير من أن هذه المضاعفات قد تؤدي إلى البتر إذا تُركت دون علاج، وبعد تشخيص رسمي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يُنصح بإصلاح جوانب من نمط حياتك لخفض مستوياته، ويمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل الكوليسترول وتحسن صحة قلبك.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يعد تغيير الأطعمة التي تتناولها أمرًا أساسيًا لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، إضافة الأطعمة التي تخفض الجزيئات الضارة التي تحمل الكوليسترول والتي تساهم في انسداد الشرايين، هي أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول".

وتتمثل الخطوة الأولى السهلة لخفض نسبة الكوليسترول في تناول وعاء من دقيق الشوفان أو حبوب الشوفان الباردة على الإفطار، حيث يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي توجه ضربة حاسمة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

أيضا تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة يعد أيضًا طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما توضح جمعية القلب البريطانية الخيرية الخاصة بالكوليسترول، الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة وشحم الخنزير والسمن واللحوم الدهنية والجبن.