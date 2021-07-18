بالارقام.. أسعار العملات في المغرب اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في البنوك.



وهبط سعر صرف اليورو إلى 10.28 درهم للشراء، و11.95 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

ووفق تقرير رسمي، بلغت الاحتياطات الأجنبية لدى المغرب عام 2020 ما قيمته 320.3 مليار درهم مغربي (نحو 36.8 مليار دولار).

وتعتبر احتياطات الدول من العملة الصعبة، من أهم الضمانات التي تعتمد عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية.

وأورد التقرير، أنه منذ عام 2002، عرفت احتياطات المغرب من العملة الصعبة ارتفاعاً ملحوظا.

وصعد سعر الدولار إلى 8.71 درهم للشراء، و10.12 درهم للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى، 12.03 درهم للشراء، و13.98 درهم للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي إلى 2.32 درهم للشراء، و2.70 درهم للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 2.37 درهم للشراء، و2.75 درهم مغربي للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي، ليسجل نحو 28.98 درهم للشراء، و33.68 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي، إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة.