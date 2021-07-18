كريم نسف دهون البطن بعد العيد بحزام البيض 

بيروت - نادين محمد - تظهر الحاجة الى نسف دهون البطن لدى النساء غالباً بعد الاعياد. ومن الممكن ان ينتج تراكمها في هذه المنطقة كما في مناطق اخرى مثل الارداف والفخذين عن تناول الكثير من الاطعمة الدسمة والغنية بالسكر. وقد ينجم عن تغييرات هرمونية وخصوصاً على مستوى الكورتيزول والتستوستيرون والبروجسترون. وهذا ما يعزز احتمال المعاناة من امراض خطرة ومنها امراض القلب والشرايين والسكري وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم. ولهذا من المهم التعرف على افضل طرق نسف دهون البطن ومنها طريقة تطبيق حزام البيض السريع والفعال وسهل التحضير بعد عيد الاضحى.



من اجل نسف دهون البطن بعد تناول الحلويات والاطعمة الدسمة والجاهزة وغير الصحية في ايام العيد، من الممكن الاستفادة من خصائص مكونات حزام البيض الذي يمكن تحضيره في بسهولة كبيرة في المنزل.

المقادير

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من العسل الطبيعي

بضع نقاط من زيت الليمون الاساسي

الطريقة

1 تمزج المكونات الثلاثة جيداً في وعاء حتى يتم الحصول على مزيج كريمي متجانس تماماً وخال من التكتلات.

2 يتم وضع طبقة سميكة من هذا الكريم على كل مساحة منطقة البطن والخاصرتين.

3 تغلف هذه المنطقة بحزام من النايلون اللاصق وتترك لمدة لا تقل عن ليلة كاملة. 4 في صباح اليوم التالي تتم ازالة الحزام وغسل المنطقة وملاحظة النتيجة الاولية. ومن المهم تكرار تطبيق الحزام مرة واحدة اسبوعياً.

فوائد كريم تفتيت الدهون



بعد تعلم طريقة تطبيق حزام نسف دهون البطن بعد العيد من المهم التعرف على ابرز فوائده وهي كثيرة.

- يحتوي هذا الكريم على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية الجلد من العمق كما على شده وتهدئته.

- يحتوي العسل على عناصر مضادة للبكتيريا الضارة وعلى مضادات اكسدة فعالة تخلص الجسم من السموم الضارة ومن تأثير الشوارد الحرة المسببة للشيخوخة. كذلك يساهم في ترطيب البشرة بفاعلية.

- يحتوي صفار البيض ايضاً على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تعزز نقاء البشرة وتحد من ترهلها وخصوصاً بعد خسارة الكثير من الوزن.

- يتمتع زيت الليمون الاساسي بخصائص مضادة للفيروسات والالتهابات واخرى مطهرة ومنحفة. كما انه يساهم في تعزيز الدورة الدموية وفي الحد من تراكم الانسجة الدهنية.

لكن لا يمكن الاستفادة من خصائص هذه الوصفة الطبيعية هذه من دون اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الطعام الذي لا يحتوي على الدهون الضارة والسكريات. كذلك من المهم التركيز على الاطعمة الغنية بالالياف التي تعزز عمليات المرور المعوي والهضم والايض وتؤدي الى الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار. ومن الضروري شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. ويجب الحرص على ممارسة التماين الرياضية. وفي هذه الحالة ينصح الخبراء مثلاً بالمشي السريع لمدة ساعة 3 مرات اسبوعياً او لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً. وهكذا يمكن الحصول على افضل نتيجة مع تطبيق وصفة نسف الدهون بحزام البيض بعد ايام العيد وخصوصاً اذا تم تناول الكثير من الحلويات والمأكولات الدسمة الجاهزة.



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