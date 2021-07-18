كورونا يداهم وزير الصحة البريطاني.. اللقاح جعل إصابته "خفيفة جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، أنه مصاب بـ"كوفيد-19"، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريبا في البلاد.

يأتي ذلك في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.



وقال جاويد في مقطع فيديو نشره على تويتر "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فحصا سريعا لأكتشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر".

ومن ثم جاءت نتيجة فحص "بي سي آر" إيجابية، حسب ما أكد على تويتر.

وأنهى جاويد تطعيمه بلقاح كورونا، ويؤكد أن عوارضه "خفيفة جدا".

وحسب القواعد التي تفرضها حكومته، يجب الآن أن يعزل نفسه لمدة 10 أيام. ويجب أيضا وضع جميع "اتصالاته الوثيقة" -ويُحتمل أن يكون من بينهم أعضاء في الحكومة- في العزل، في حال تلقوا تعليمات بفعل ذلك من الهيئة الطبية الوطنية (إن إتش إس).

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن جاويد أجرى لقاء "طويلاً" مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة.

كما تحدث الوزير بدون كمامة في مجلس العموم بعد ظهر الإثنين، لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد ابتداء من 19 يوليو/تموز، بما في ذلك الوضع الإلزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي.

وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة على أسئلة النواب.

تبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل و"أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى والمنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ يناير/كانون الثاني.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 128500 شخص.

وفي الفيديو الذي نُشر على تويتر السبت، حثّ الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك "في أقرب وقت"، وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصا ثبتت إصابته.