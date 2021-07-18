حرائق الغابات في أمريكا تتجاوز مساحة 1100 كيلومتر مربع

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

استمرت حرائق الغابات في شمال غربي الولايات المتحدة والمعروفة باسم "الحرائق غير المشروعة" اليوم السبت وامتدت لتشمل مساحة قدرها 1100 كيلومتر مربع.



وقالت إدارة الغابات في ولاية أوريجون اليوم إن نحو 5 آلاف منزل معرضة لخطر النيران.

وأضافت أن 21 منزلا دمرت بالفعل وأن 22 % فقط من النيران تقع تحت السيطرة حاليا.

ساهمت الحرارة والرياح والجفاف الشديد وأمور أخرى في امتداد الحرائق ويقول العلماء إنها جميعا أعراض لأزمة المناخ.

ويقع مركز هذه الحرائق على بعد 350 كيلومترا جنوب شرقي بورتلاند وفانكوفر، وكان الحريق أكبر بنحو 200 كيلومتر من مساحة ولاية برلين الألمانية.

عانى الغرب الأمريكي وجنوب غربي كندا من درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفيما يسمى "وادي الموت" تم تسجيل درجة حرارة وصلت لأكثر من 53 درجة مئوية يوم الأحد الماضي، وارتفع مؤشر الحرارة في لاس فيجاس إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

كان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن بالفعل حالة الطوارئ في أواخر الأسبوع الماضي بسبب آثار الحريق على إمدادات الطاقة وبسبب الحرارة الشديدة.