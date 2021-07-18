شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل إجهاد العين أثناء العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب جائحة كورونا يعمل الكثير من الناس من المنزل، وهذا يعني قضاء ساعات طويلة في التحديق في شاشة الكمبيوتر، ووفا لموقع " healthline"، نعرض بعض النصائح المفيدة للغاية والعلاجات المنزلية لتقليل إجهاد العين والحفاظ على صحة العين.

أخطار الضوء الأزرق

نظرًا لأننا نبقى ملتصقين بأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية واللاب توب وأجهزة التلفزيون الخاصة بنا منذ بدء عمليات الإغلاق، فإن التعرض المطول للضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد متكرر للعينين.

الأعراض الشائعة لمتلازمة الرؤية الحاسوبية

تشير الدراسات إلى أن 50٪ إلى 90٪ من الأشخاص الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر تظهر عليهم أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) المعروفة أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي.

تجبر الشاشة العين على التركيز وإعادة التركيز طوال الوقت مما يسبب الصداع وجفاف العيون الحمراء والحكة المستمرة والدموع وعدم وضوح الرؤية، ومع مرور الوقت، الوميض المستمر والوهج من الشاشة يجعل عينيك تعمل بجدية أكبر مما يتسبب في تلف عضلة العين.

نصائح لتقليل إجهاد العين

قد تتمكن من تقليل إجهاد العين أو منعه عن طريق تغيير طريقة استخدامك للشاشات الرقمية، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في حماية عينيك من الإجهاد وعدم الراحة.

1. ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ضع شاشة الكمبيوترعلى مسافة 20 إلى 28 بوصة من عينيك، يمكن أن يزيد الجلوس بالقرب من شاشة رقمية من خطر إجهاد العين.

ضع الشاشة أسفل مستوى العين قليلاً، حوالي 4 إلى 5 بوصات، قم بإمالة الجزء العلوي من الشاشة للخلف بحوالي 10 إلى 20 درجة، تأكد من أنك لا تميل رقبتك لأعلى أو لأسفل لرؤية الشاشة.

يمكنك أيضًا جعل النص والصور أكثر وضوحًا وأسهل في القراءة عن طريق زيادة التباين والسطوع وحجم الخط على جهازك.

2. الرمش بشكل متكرر

يساعد الرمش بشكل متكرر على منع جفاف عينيك عن طريق نشر الرطوبة والمخاط على عينيك، إذا لم ترمش كثيرًا بالقدر الكافي، فقد يتسبب ذلك في جفاف وتهيج عينيك، حاول أن تتذكر أن ترمش كثيرًا عند استخدام جهاز كمبيوتر أو أي جهاز رقمي آخر، وأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشة لإراحة عينيك.

3. تقليل وهج الشاشة

يحدث وهج الشاشة عندما ينعكس الضوء عن شاشتك، غالبًا ما يأتي الضوء من تركيبات الإضاءة العلوية أو النوافذ القريبة، حاول تقليل الوهج أو إزالته من خلال:

إغلاق الستائر على النوافذ لتقليل وهج الشاشة أو تقليله

استخدام مصابيح كهربائية منخفضة القوة الكهربائية

تعتيم الأضواء العلوية

إضافة مرشح وهج الشاشة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

4. استخدم النظارات الصحيحة

إذا كنت ترتدي نظارة طبية، فتأكد من أن الوصفة الطبية الخاصة بك صحيحة، فقد يؤدي ارتداء وصفة طبية خاطئة إلى صعوبة تركيز عينيك بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يزيد من خطر إجهاد العين والصداع.

اجلس مستقيماً مع محاذاة أذنيك على كتفيك.

تجنب ترك رأسك ورقبتك يميلان إلى الأمام.

حافظ على استرخاء كتفيك مع تجنب الانحناء للأمام.

ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين قليلاً، وتأكد من أنك لست مضطرًا لإمالة رأسك لأعلى أو لأسفل أو الانحناء للأمام لرؤية الشاشة بوضوح.

استخدم كرسيًا بالارتفاع المناسب، بحيث تكون ركبتيك في مستوى أو أعلى قليلاً من وركيك.

استخدم كرسي مع دعم جيد للظهر، وحاول الجلوس وتشعر أن ظهر الكرسي يدعم عمودك الفقري.

5. هذه النصائح في الاعتبار للحصول على وضعية جيدة:

6. خذ فترات راحة منتظمة

أحد عوامل الخطر الرئيسية لمتلازمة رؤية الكمبيوتر هو الاستخدام المستمر للشاشة الرقمية، لتقليل المخاطر ، خذ فترات راحة روتينية: