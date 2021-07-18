شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق العناية المنزلية بالشعر الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعر الصحي اللامع مهم للجمال، والعناية الخارجية والنظام الغذائي ونمط الحياة كلها أمور ضرورية لجمال الشعر، لذا يجب أن يمد النظام الغذائي الجسم بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات، إلى جانب الكمية المطلوبة من البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى.

يعد الشعر الجاف مشكلة شائعة، خاصة بسبب العلاجات مثل الصبغ والتلوين والتمليس والتجعيد والتطبيقات الحرارية، العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك إذا كان شعرك جافًا.

ووفقا لتقرير موقع " health"، فإن أهم ما يتم التركيز عليه في النظام الغذائي هو تضمين الفواكه الطازجة والسلطات النيئة والبراعم واللبن والجبن والفاصوليا والعدس والبيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون، مع شرب الكثير من الماء، وإذا كنت تعاني من أي مرض، استشر الطبيب قبل إجراء تغييرات في نظامك الغذائي.

علاجات طبيعية للشعر الجافاجعلي الحليب صديقك

الحليب، على سبيل المثال، كان وسيلة تجميل مفضلة على مر الأجيال بسبب خصائصه معروفة جيداً وقيمة أيضاً، وتشمل بعض فوائد الحليب لشعرك:

يحتوي الحليب على خصائص تليين ومغذية.

يحتوي على أنواع مختلفة من البروتينات التي تفيد الشعر من حيث إضفاء القوة والجسم.

يحتوي الحليب أيضًا على دهون تساعد على تنعيم الشعر وتنعيمه، وله فائدة خاصة للشعر الجاف وكذلك الشعر الذي تعرض للعلاجات الكيميائية.

يحتوي الحليب أيضًا على فيتامينات ومعادن مغذية للشعر.

العديد منها من مضادات الأكسدة القوية وتغذي بصيلات الشعر.

يمكن وضع الحليب على الشعر لتغذيته وتنعيمه وإضفاء لمعان صحي عليه، فإذا تعرض الشعر للتلف الناتج عن أشعة الشمس ، فإن دهنه بالحليب يساعد على تغذيته وتنعيمه واستعادة صحته.

بعد الشامبو، اشطفي الشعر بالحليب واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء العادي. سيساعد على إضافة القوام واللمعان للشعر.

للشعر شديد الجفاف، أضيفي القليل من الحليب إلى صفار البيض وضعيه على الشعر قبل نصف ساعة من الشامبو، فهذا علاج مغذي رائع للشعر الجاف، يبدو الشعر ناعمًا وناعمًا ولامعًا.

العلاج بالزيت الساخن

العلاج بالزيت الساخن مفيد جدًا في قشرة الرأس والشعر الجاف.

سخني زيت جوز الهند النقي أو زيت الزيتون وضعيه على الشعر، ثم قم بلف منشفة ساخنة عليه.

للشعر الجاف ، ضعي بلسمًا كريميًا بعد الشامبو، خذي كمية أقل ودلكي برفق في الشعر تنطبق على الأطراف أيضا، واتركيه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه بالماء العادي، أو يمكنك وضع نوع من البلسم أو مصل الشعر يترك على الشعر.