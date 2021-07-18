الحل في استئصال النظام.. نجل شاه إيران يؤيد "احتجاجات المياه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه الراحل، مساء السبت، تأييده للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت بسبب نقص المياه.

وقال بهلوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يتحدث عن أزمة المياه في خوزستان والاحتجاجات: "اليوم، ونتيجة لعدم كفاية النظام، فإن خوزستان، مثلها مثل المحافظات الأخرى في إيران، لا تملك ماءً وشعبها وشبابها يكافحون مع الفقر والبطالة والتمييز".

وأضاف: "يمكن معالجة هذا الألم القومي بالتضامن الوطني في استئصال النظام الإيراني".

وتابع، وهو يتحدث عن مستقبل إيران بعد سقوط نظام ولاية الفقيه: "في اليوم التالي للحرية، يداً بيد، سنعيد بناء خوزستان، كما سنعيد بناء كل إيران".

وأطلق الأمير رضا بهلوي على محافظة خوزستان لقب "القلب النابض للحضارة والثقافة الإيرانية القديمة".

واستطرد: "كانت خوزستان بها تربة خصبة وأنهار مائية القلب النابض للحضارة والثقافة الإيرانية القديمة منذ آلاف السنين؛ مسقط رأس مملكة عيلام والعاصمة الشتوية لداريوس الكبير".

وبدأت الاحتجاجات على نقص المياه في خوزستان، مساء الخميس، كما تم تنظيم مسيرات احتجاجية حتى الآن في مدن مختلفة في المحافظة، بما في ذلك الأهواز، وسوسنغرد، وكوت عبد الله، والفلاحية.

وتوفي 2 من المحتجين العرب في مدينة الفلاحية التابعة لمحافظة خوزستان، أحدهما يدعى "مصطفى نعيماوي"، فيما توفي، السبت، الشاب المتظاهر قاسم الخضيري جراء إصابته بجروح خطيرة الليلة الماضية.

وهتف المشاركون بالاحتجاجات في مناطق واسعة من محافظة خوزستان على مدى الأيام الثلاثة الماضية "أنا عطشان".