شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حكة الحلاقة؟ تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكة الحلاقة هى عدوى جلدية فطرية تتطور تحت اللحية ومع ذلك، يمكن أن يتطور أيضًا على الرقبة والذقن والشفة العليا، السبب وراء حكة الحلاق هو نوعان من الفطريات تسمى سعفة الماشية وداء المشعرات، هذه العدوى الفطرية معدية ويمكن أن تنتشر بسهولة في أجزاء أخرى من الجسم من خلال الاتصال المباشر.

خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض حكة الحلاقة وأسبابها وعلاجها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أعراض حكة الحلاق

- حب الشباب مليء بالصديد.

- تساقط شعر.

- ألم طفيف.



حكة الحلاقة

- مثير للحكة.

- طفح جلدى للسعفة تحت اللحية.

أسباب حكة الحلاقة

1. الاتصال المباشر باشخاص مصابين: إذا كنت على اتصال مباشر بأشخاص أو حيوانات مصابة بعدوى فطرية، سيؤدي الجلد عند ملامسته للجلد أيضًا إلى اختيار الفطريات منطقة أخرى من الجلد لتنمو.

2. الإجهاد: يمكن أن يكون للتوتر أيضًا تأثير على جهاز المناعة لديك، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية مثل حكة الحلاق، بعد ذلك سيساعد هذا في إطلاق المواد الكيميائية المسببة للالتهابات، مثل الهيستامين والأدرينالين، لزيادة مستويات ضغط الدم لديك.



اسباب حكة الحلاقة

3. ضعف جهاز المناعة: يساعد نظام المناعة لدينا في مكافحة العدوى، وبالتالي حماية الجسم من البكتيريا والفطريات، عندما يتضرر هذا الجزء المهم من جسمك أو يتعرض للخطر، فقد تكون معرضًا لخطرالإصابة بالعدوى وتجد البكتيريا الضارة.

4. عدم النظافة: البكتيريا أو الفطريات تنمو وتستوطن في أجسامنا ونحن لا نحافظ على النظافة الشخصية الجيدة، وكمية الفطريات والميكروبات تتكاثر ومن ثم يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات.