شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الجلد وأعراض الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الجلد من أخطر الأمراض السرطانية التي يتعرض لها المريض، وتؤثر على حالته وحياته، ويحدث سرطان الجلد عندما تتلف خلايا الجلد، على سبيل المثال، بسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وحسب ما ذكره موقع cancer فإن أنواع سرطان الجلد هى:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سرطان الجلد:

1:سرطان الخلايا القاعدية.

2:سرطان الخلايا الحرشفية.

3:سرطان الجلد، أخطر أنواع سرطان الجلد.

يعرف كل من سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية بسرطان الجلد غير الميلانيني أو سرطانات الخلايا الكيراتينية، ويعتبر سرطان الخلايا الكيراتينية أكثر شيوعًا بين الرجال، مع ضعف معدل الإصابة به تقريبًا مقارنة بالنساء.

الورم الميلانيني هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الأستراليين باستثناء سرطانات الخلايا الكيراتينية حيث لا يتم جمع البيانات الخاصة بالحدوث بشكل روتيني.

أعراض سرطان الجلد

كلما أسرعنا في التعرف على سرطان الجلد وعلاجه، كانت فرصتك أفضل في تجنب الجراحة أو في حالة سرطان الجلد الخطير أو سرطان الجلد الآخر، التشوه المحتمل أو حتى الموت، من الجيد أيضًا التحدث إلى طبيبك حول مستوى المخاطر لديك وللحصول على المشورة بشأن الكشف المبكر.

كن على دراية بمظهر بشرتك، وخاصة البقع والشامات، لذلك يمكنك التقاط أي تغييرات قد تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد.

البحث عن:

أي قروح قشرية غير قابلة للشفاء

كتل صغيرة حمراء أو شاحبة أو لؤلؤية اللون

ظهور بقع جديدة أو نمش أو أي شامات يتغير لونها أو سمكها أو شكلها على مدى أسابيع إلى شهور.

أسباب الإصابة بسرطان الجلد

لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الجلد ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة ومنها:

1:ضربة شمس.

2:دباغة الجلود.

3:الاستلقاء تحت أشعة الشمس.

تشخيص سرطان الجلد

من المهم فحص بشرتك بانتظام واستشارة طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات، في معظم الحالات، سيقوم طبيبك بفحصك، مع الانتباه إلى أي نقاط قد تبدو مشبوهة، قد يقوم طبيبك بأخذ خزعة (إزالة عينة صغيرة من الأنسجة لفحصها تحت المجهر)، وفي بعض الحالات، قد يحيلك طبيبك العام إلى أخصائي، مثل طبيب الأمراض الجلدية، إذا لزم الأمر.

علاج سرطان الجلد

تتم إزالة سرطانات الجلد دائمًا تقريبًا، في سرطانات الجلد الأكثر تقدمًا، يمكن أيضًا إزالة بعض الأنسجة المحيطة للتأكد من إزالة جميع الخلايا السرطانية.

العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هو الجراحة لإزالة السرطان عادة تحت تأثير مخدر موضعي، ويمكن علاج سرطانات الجلد الشائعة بالمراهم أوالعلاج الإشعاعي (العلاج الإشعاعي) يمكن أيضًا إزالة سرطان الجلد عن طريق العلاج بالتبريد باستخدام النيتروجين السائل لتجميد السرطان بسرعة أو الكشط أو الكي (الحرق).