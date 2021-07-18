شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لزيت المشمس.. منها مكافحة الشيخوخة وعلاج الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فاكهة المشمش من الفواكه الصيفية التى تحتوى على عناصر غذائية هامة مثل فيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والبوتاسيوم والألياف الليفية وكربونات بيتا والزياكسانثين، وله خصائص مضادة للأكسدة تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي في جسمك، ونتعرف على فوائد صحية لزيت المشمش، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

خصائص مكافحة الشيخوخة

فاكهة المشمش يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الجافة وإعطاء بشرتك توهجًا مشعًا، لأنها غنية بفيتامين E وخصائصه المضادة للأكسدة التي تمنع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة ، وتعزز تجديد خلايا الجلد.

رطب

يتمتع زيت المشمش بخصائص ترطيب لأنه خفيف الوزن ويشبه دهون الجلد المنتجة بشكل طبيعي، يتم امتصاصه في الجلد بسهولة شديدة ويجعله ناعما ومرنا ومرطبا ويوفر له التغذية عن طريق استعادة رطوبة الجلد.



المشمش

خصائص علاج الجلد

زيت المشمش غني بفيتامين C وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والوردية إلى جانب التئام الندبات وتقليل ظهورها على الجلد.

مقشر للوجه

بفضل خصائص التقشير الطبيعية ، يساعد المشمش على إزالة خلايا الجلد الميتة ويمنع التصبغ ويمنحك توهجا طبيعيا.



زيت المشمش

قناع الوجه

يساعدك في الحصول على بشرة متناسقة ، ويقلل من ظهور الندبات والعيوب ويساعد على تقشير البشرة دفعة واحدة.



زيت المشمش

يقلل من الجفاف

غني بأحماض أوميجا 9 الدهنية وحمض الأوليك ، يساعد زيت المشمش على استعادة رطوبة شعرك، ويجعل شعرك وفروة رأسك أكثر نعومة ، ويزيد من الترطيب.