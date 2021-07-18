إنفوجراف.. كيف تحصل على عقار سوتروفيماب لعلاج "كوفيد-19" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت الإمارات من أوائل الدول في العالم التي حصلت على عقار سوتروفيماب لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبات بوسع مرضى فيروس كورونا المستجد في الإمارات الحصول على عقار سوتروفيماب لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19.

والعقار الجديد من إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية، وقد وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويستخدم للبالغين والنساء الحوامل والأطفال من سن 12 عاماً فما فوق والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة والمعرضين لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.



كما صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على استخدامه، وباتت الإمارات تعمل لطرحه في جميع أنحاء الدولة.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة مهمة من المعلومات عن عقار سوتروفيماب لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19.



