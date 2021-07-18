صحة ورشاقة

إنفوجراف.. ماذا نعرف عن عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات عن ثبوت فعالية كبيرة لدواء سوتروفيماب لعلاج مرضى فيروس المستجد (كوفيد-19) خلال فترة 14 يوما فقط.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن أن 6175 مريضاً في الإمارات حصلوا على العقار خلال الفترة من ٣٠ يونيو إلى ١٣ يوليو.

وجاءت النتائج مبهرة بواقع 97 % نسبة شفاء الحاصلين على العلاج في غضون 14 يوماً، و100 % نسبة منع عقار "سوتروفيماب" تطور المرض إلى الوفاة، و99 % نسبة منع دخول المريض للعناية المركزة

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من المعلومات المهمة عن عقار "سوتروفيماب" لعلاج مرضى ..


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا