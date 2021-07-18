إنفوجراف.. ماذا نعرف عن عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات عن ثبوت فعالية كبيرة لدواء سوتروفيماب لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال فترة 14 يوما فقط.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن أن 6175 مريضاً في الإمارات حصلوا على العقار خلال الفترة من ٣٠ يونيو إلى ١٣ يوليو.

وجاءت النتائج مبهرة بواقع 97 % نسبة شفاء الحاصلين على العلاج في غضون 14 يوماً، و100 % نسبة منع عقار "سوتروفيماب" تطور المرض إلى الوفاة، و99 % نسبة منع دخول المريض للعناية المركزة

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من المعلومات المهمة عن عقار "سوتروفيماب" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد..



