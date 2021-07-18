شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الفيتامينات التى تذوب فى الدهون والطريقة الصحيحه لتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفيتامينات أمر هام لدعم الصحة والمناعه وتشمل الفيتامينات التي تذوب في الدهون الفيتامينات A و E و D و K، وتناول الفيتامينات التي تذوب في الدهون مع الوجبة أمر يجب الانتباه إليه لأن الجسم يحتاج إلى دهون لامتصاصها بشكل صحيح، حيث تتراكم الفيتامينات التي تذوب في الدهون في الجسم ، مما يزيد من خطر التسمم إذا كنت تستخدم المكملات الغذائية بدون حظر .

ووفقا لتقرير لموقع INSIDER جميع الفيتامينات إما تذوب في الدهون أو تذوب في الماء الفرق بينهما هو كيفية امتصاصها وتخزينها في الجسم، يتم امتصاص كل من الدهون والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أثناء الهضم بعد ذلك ، يتم تخزين أي فيتامينات زائدة قابلة للذوبان في الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية بينما يتم التخلص من الفيتامينات الزائدة القابلة للذوبان في الماء من الجسم.

يؤثر هذا الاختلاف على مقدار كل نوع من الفيتامينات التي تحتاجها ، وعدد المرات التي تحتاجها ، ومخاطر تناول الكثير هناك أربعة أنواع من الفيتامينات التي تذوب في الدهون: A و D و E و K.

ما هي الفيتامينات التي تذوب في الدهون؟

الفيتامينات التي تذوب في الدهون تحتاج إلى وجود الدهون عادة من الطعام في المعدة إذا لم يتم امتصاصها أثناء الهضم، فسيتم تخزين أي فائض في الكبد والأنسجة الدهنية لاستخدامها لاحقًا مع وظائف مثل الرؤية والتحكم في جلطات الدم.

في المقابل، يمكن امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل الفيتامينات C و B6 و B12 على معدة فارغة ولا تتطلب وجود أي دهون، ونظرًا لقدرتها على الاحتفاظ بها في الأنسجة، لا تحتاج الفيتامينات التي تذوب في الدهون إلى الاستهلاك كثيرًا مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.

ومع ذلك، لا يمكن إفراز الفيتامينات التي تذوب في الدهون عن طريق البول، لذلك من المحتمل أن تتراكم في الجسم وتصل إلى كميات سامة.

وتستهلك الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بكميات مناسبة، وهي ضرورية "للوظيفة الطبيعية ، والنمو وصيانة الأنسجة" كما أنها تعمل كمضادات للأكسدة مما يعني أنها تدعم جهاز المناعة وتمنع الشيخوخة المبكرة للخلايا.

الفيتامينات التي تذوب في الدهونفيتامين أ

يتوفر فيتامين أ في العديد من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت والطماطم من السهل اكتشاف الأطعمة الغنية بفيتامين أ بفضل الكاروتين فغالبًا ما تكون الأطعمة الغنية بفيتامين أ برتقالية مثل الجزر.

فيتامين د

يساعد فيتامين د على تنظيم امتصاص الكالسيوم من الأمعاء يساعد الكالسيوم في تقلص العضلات وإدارة ضغط الدم والحفاظ على كثافة العظام المناسبة.

عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين د ، يجب أن يزيل الكالسيوم من العظام للحفاظ على وظائفه الضرورية هذا يمكن أن يسبب حالات مثل هشاشة العظام والكساح.

فيتامين هـ

فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة الضرورية لحماية الجسم من الجذور الحرة وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تأتي من مصادر خارجية مثل دخان السجائر أو التلوث أو كمنتج ثانوي طبيعي لعملية التمثيل الغذائي في الجسم.

فيتامين ك

هناك نوعان رئيسيان من فيتامين كK1 و K2، يوجد فيتامين K1 في المصادر النباتية ، بينما K2 متوفر في المنتجات الحيوانية وهما يساعدان في تخثر الدم ، وصحة العظام ، وصحة القلب والأوعية الدموية ، والعديد من الوظائف الأخرى في الجسم.