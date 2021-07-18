شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع حصوات الكلى وخيارات العلاج للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن بلورات تتشكل داخل الكلى بسبب أنواع مختلفة من المعادن تلتصق ببعضها البعض، قد تتشكل بشكل رئيسي بسبب المدخول الغذائي أو السمنة أو بعض الحالات الطبية، إذا تم تشخيص إصابتك بحصوات الكلى في مرحلة مبكرة، فيمكن علاجها بشرب الكثير من الماء وبعض الأدوية العامة، يمكن أن تكون حصوات الكلى من أنواع مختلفة مثل الكالسيوم والسيستين وما إلى ذلك، فى خلال تقرير التالى نتعرف على أنواع من حصوات الكلى تحتاج إلى معرفتها وخيارات العلاج للعلاج، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



حصى الكلى

أنواع حصوات الكلى أحجار الكالسيوم

حصوات الكالسيوم هي الحصى الأكثر شيوعا بين الأشخاص المصابين بحصوات الكلى، كما يوحي الاسم ، فهي تتكون من الكالسيوم الفوسفات، يحدث هذا بسبب تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالأكسالات في نظامك الغذائي، تشمل هذه الأنواع من الأطعمة شوكولاتة، والبنجر، وسبانخ، والفول السوداني.

أحجار حمض اليوريك أحجار حمض اليوريك يمكن أن تكون الأحجار التي تتشكل بسبب حمض البوليك مؤلمة جدًا ويصعب إزالتها، تكون هذه التكوينات الحجرية في الغالب في الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو يعانون من بعض المشاكل المتعلقة بالنقرس، يحدث في كثير من الأحيان للرجال أكثر من النساء، يأتي لها هذا النظام الغذائي أساسا من البروتينات الحيوانية مثل الأسماك والمحار واللحوم.

حصى الكلى أحجار السيستين أحجار السيستين هذه الأنواع من الحجارة لا تحدث بشكل مشترك، تتكون حصوات السيستين بشكل رئيسي بسبب بعض الاضطرابات الوراثية في كل من الرجال والنساء سبب الذي ينتج حمضا داخل الجسم يتسرب من الكلى إلى البول مما يتسبب في تكوين حصوات الكلى.

انواع حصى الكلى طرق علاج حصوات الكلى

دواء

العلاج الأول لأي مرض هو الأدوية في حالة حصوات الكلى، يتم إعطاء الأدوية بناءً على نوع العدوى الموجودة في الجسم وفقًا لذلك، يتم إعطاء المضادات الحيوية، علاج حصوات حمض اليوريك.