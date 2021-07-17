شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الاكتئاب قد تساعد فى تقليل مضاعفات مرضى السكرى الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب والقلق من الاضطرابات النفسية الشائعة بين المراهقين، وقد تؤدي جائحة مثل مرض فيروس كورونا إلى تعزيز الإصابة الحالية بهذه الاضطرابات.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يعد الاكتئاب هو نوع من اضطراب المزاج، ويتم تعريفه على أنه الحزن أو الخسارة أو الغضب الذي يتعارض مع أنشطة الشخص اليومية، ويعاني الناس من الاكتئاب بعدة طرق، وقد يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في وظيفتك المعتادة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وانخفاض الإنتاج، ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير على العلاقات وبعض المشكلات الصحية المزمنة.



مضادات الاكتئاب

الارتباط بين مرض السكري والاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن الشخص المصاب بمرض السكري في خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب، وإذا كنت مصابًا بالاكتئاب، فمن المرجح أن تصاب بداء السكري من النوع 2، ومع ذلك، فإن الصلة بين مرض السكري والاكتئاب ليست مفهومة تمامًا، ولكن مرض السكري قد يسبب مضاعفات ومشاكل صحية قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب، ووجدت دراسة جديدة أن مضادات الاكتئاب قد تفيد الأفراد المصابين بالاكتئاب والسكري.

مضادات الاكتئاب تفيد الأفراد المصابين بالسكر

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology and Metabolism ، وجدت أن الأشخاص المصابين بمرض السكري والاكتئاب الذين يتناولون مضادات الاكتئاب قد يواجهون مخاطر أقل لمضاعفات مرض السكري الخطيرة .

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مما يزيد من مخاطر تطور مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية ومشاكل العين والقدم، تتفاقم مشاكل مرض السكري بسبب الاكتئاب بسبب الإجهاد وتقلبات وزن الجسم وقلة ممارسة الرياضة.

وجد مؤلف الدراسة شي-هينج وانج من جامعة الصين الطبية، أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والسكري لديهم نتائج صحية أسوأ من أولئك الذين يعانون من مرض السكري فقط، وأن العلاج المتكرر بمضادات الاكتئاب قد يقلل من مخاطر تعرضهم لمشاكل.

بالنسبة للدراسة، أجرى الباحثون تحليلاً جماعيًا بأثر رجعي على مستوى البلاد لـ 36276 شخصًا يعانون من الاكتئاب والسكري لمعرفة ما إذا كانت مضادات الاكتئاب قد تحسن نتائج مرض السكري، واكتشفوا أن استخدام مضادات الاكتئاب على أساس منتظم مرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب.

ما هي مضادات الاكتئاب؟

مضادات الاكتئاب هي الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب ، واضطراب القلق الاجتماعي ، واضطرابات القلق ، والاضطراب العاطفي الموسمي ، والاكتئاب ، أو الاكتئاب المستمر المعتدل ، كما أنهم يسعون إلى إصلاح الاختلالات الكيميائية في الناقلات العصبية للدماغ ، والتي يُعتقد أنها مسؤولة عن التغيرات في المزاج والسلوك.