شكرا لقرائتكم خبر عن هل بذور الشيا تساعدك على إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف، والتي قد تساعدك على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام، وانتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وشرب ماء بذور الشيا في الصباح يمكن أن يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء ويساعد فى إنقاص الوزن، ولكن هل هذا حقيقى أم لا؟، فى السطور القادمة سوف نتعرف عن الحقيقة العلمية لفوائد بذور الشيا وهل تساعد بالفعل فى إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " Everyday Health".

فوائد بذور الشيا لفقدان الوزن

لا يوجد بحث عن ماء بذور الشيا لفقدان الوزن، ولكن أكدت دراسة برازيلية نُشرت في Nutricion Hospitalaria شملت 26 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن تناول 35 جرامًا (حوالي 3 ملاعق كبيرة) من بذور الشيا يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى فقدان الوزن.

وأكدت الدراسة أن هناك بعض المزايا لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن ، فبذور الشيا غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الشعور بالشبع، كما أنها مصدر جيد للبروتين والدهون ، وكلاهما يشبع وقد يمنع الإفراط في تناول الطعام ، كما تحتوي أوقية واحدة فقط (حوالي 2 ملعقة كبيرة) من البذور السوداء الصغيرة على 4.7 جرام بروتين، و 10 جرام من الألياف، و 9 جرام من الدهون ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، كما يمكن لبذور الشيا أن تمنع الجوع لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى لبذور الشيا؟

قالت كولينجوود،إن بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها تحتوي على تغذية أكثر مما تعتقد، غالبًا ما يطلق عليها اسم "سوبرفوود" ، فهي مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية (من أحماض ألفا ليبويك أو ALAs ، وهي الشكل النباتي للأحماض الدهنية) ومضادات الأكسدة والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك

وكشف بحث علمى نشر فى مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية ، أن بذور الشيا تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تحمي الكبد والقلب ، وقد تساعد في إطالة العمر وتساعد في منع السرطان، وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه كمصدر وافر للألياف ، يمكن أن تساعد في الهضم وتساعد في إدارة الظروف الصحية مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.

كيف تصنع ماء بذور الشيا؟

نقع 1 ملعقة كبيرة من البذور فى كوب من لماء لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح بقوام هلام .

أو يمكن تناولها جافة فوق السلطات أو وضعها في المخبوزات ، مثل الخبز أو الفطائر، يمكنك أيضًا إضافتها إلى العصائر أو استخدامها لتحضير بودنج بذور الشيا على الإفطار أو وجبة خفيفة.

هل هناك أي مخاطر صحية من شرب بذور الشيا؟

نظرًا لأن بذور الشيا غنية بالمواد الغذائية وتحتوي على كمية مناسبة من السعرات الحرارية والدهون لكل حصة ، فتناولها باعتدال ويبلغ حجم الحصة النموذجية لبذور الشيا 2 ملعقة كبيرة، والتي تحتوي على حوالي 138 سعرة حرارية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، سيساعد ذلك على تعزيز الهضم وتجنب الإمساك والغازات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى المرتبطة باستهلاك الكثير من الألياف بدون ماء.

كما أن بذور الشيا يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عند دمجها مع الأكل الصحي، ويمكن أن تساعد في منع الجوع المفترس وتناول المزيد في وقت لاحق من اليوم ، لكن بذور الشيا ليست الحل السحري لفقدان الوزن، فهى لا تحرق السعرات الحرارية الزائدة أو تزيد من التمثيل الغذائي بأي شكل من الأشكال.