شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه الكثيرون حال ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن خطأ شائع يقع فيه الكثيرون من مرضى الضغط.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن التصرف الخاطئ، يتمثل في أنه إذا ارتفع الضغط، قام المريض بشرب كميات كبيره من الماء بغرض تخفيض الضغط.

وأشار النمر إلى أنه إذا كان هناك ألم أو ضيق في التنفس أو صداع فلابد من زيارة أقرب طوارئ، وزيارة أقرب طبيب لتعديل جرعة الدواء إذا كان الارتفاع مستمراّ، ناصحاً بالابتعاد عن مسببات ارتفاع ضغط الدم مثل الانفعال والابتعاد عن الملح.