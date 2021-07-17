المغرب يسجل 2853 إصابة بكورونا.. والعراق 8149 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 555488 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، السبت، إلى أنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9434 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530801 حالة.



وسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 8149 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1483014 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، السبت، بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17789 حالة, فيما تم تسجيل 7920 حالة شفاء جديدة, مما رفع حالات الشفاء إلى 1348303 حالات.