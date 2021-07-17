كورونا يدفع فرنسا لتصنيف تونس في القائمة الحمراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سفارة فرنسا في تونس، السبت، أن السلطات الفرنسية وضعت تونس على قائمتها الحمراء بسبب تدهور الوضع الصحي جراء تفشي فيروس كورونا.

وأكدت السفارة الفرنسية، في بيان أصدرته السبت، أن هذا الإجراء سيصبح ساري المفعول بدايةً من الأحد 18 يوليو، مشيرة إلى أن الأشخاص غير الملقحين لن يتمكنوا من السفر إلى تونس أو العودة إلى فرنسا بدون سبب وجيه.

وأضافت أن الأشخاص الذين يقدمون نتائج تحليل سلبية تعود إلى أقل من 48 ساعة ويسافرون لأسباب عاجلة سيتمكنون من القدوم إلى فرنسا حيث سيخضعون إلى عزلة إلزامية عند الوصول لمدة 10 أيام.

وأوضحت السفارة أن الشرطة الفرنسية ستقوم بتفقد احترام العزلة مع فرض غرامة قدرها 1000 يورو للأشخاص الذين يخالفون هذا الإجراء، وفق البيان نفسه.

وتقوم فرنسا على غرار كافة دول العالم بمراجعة قائمة ترتيب الدول بصفة دورية وفقا لتطوّر الحالة الوبائية ويتمّ على إثرها إعادة تصنيف الدول ضمن ثلاث قائمات حمراء وبرتقالية وخضراء.

وبلغ عدد مصابي كورونا في تونس، وفق آخر احصائيات رسمية لوزارة الصحة، 533 ألفا و274، منها 17 ألفا و214 وفاة، و424 ألفا و786 حالة تعاف.

وجرى تطعيم مليونين و693 ألفا و301 شخص بحسب معطيات وزارة الصحة.

وتعاني فرنسا نفسها من عودة قوية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب سلالة دلتا التي أصابت نحو 11 ألف فرنسي خلال 24 ساعة فقط.