حمية غذائية تساعد على خفض أعراض انقطاع الدورة الشهرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من الباحثين لحمية غذائية تمكن النساء من التخلص من أعراض انقطاع الطمث الأكثر إزعاجاً.

وجدت دراسة جديدة أن اتباع حمية غذائية نباتية غنية بفول الصويا يساعد على تقليل الهبَات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة بفترة انقطاع الطمث بنسبة 84%، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).

وقالت الوكالة، في تقرير، إنه خلال الدراسة التي استمرت لمدة 12 أسبوعاً، لم يعان ما يقرب من 60% من النساء المشاركات في الدراسة من الهبات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة، كما انخفضت هذه الهبَات بشكل عام (بما في ذلك الخفيفة) بنسبة 79%.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها من قبل جمعية "سن اليأس" في أمريكا الشمالية في مجلة "Menopause"، أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير أقوى بكثير في علاج الهبَات الساخنة مما كان يعتقد العلماء.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الدراسة لم يتم استخدام أي أدوية هرمونية، ولكن تم إخضاع المشاركات لحمية غذائية نباتية قليلة الدسم، بالإضافة إلى تناول 1/2 كوب من فول الصويا كل يوم.





ونقلت الوكالة عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة، نيل بارنارد، قوله إن "هذه النتائج ستؤدي لتغيير المفاهيم بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 45 عاماً أو أكثر، حيث بات بإمكان معظمهن الشعور بالراحة الآن من أعراض انقطاع الطمث الأكثر شدة والمقلقة وذلك بدون أدوية".

وحسب الوكالة فإن ما يصل إلى 80% من النساء يعانين من الهبات الساخنة بعد سن اليأس، إذ ترتفع درجة حرارة الجسم مما يسبب الاحمرار والتعرق والقشعريرة في الليل، وكانت الأدوية التي تحتوي على هرمون الأستروجين تستخدم في السابق بشكل روتيني لعلا ج هذه الهبات، ولكن ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمشاكل الخطيرة الأخرى، مما كان يترك النساء والأطباء مع القليل من الخيارات الفعالة.

وخلال الدراسة، تمت مشاركة مجموعة من النساء في فترة انقطاع الطمث اللائي يعانين عن هبتين ساخنتين أو أكثر يومياً، وتم تقسيم النساء لمجموعتين، واحدة تم إخضاعها لنظام غذائي نباتي قليل الدسم، يتضمن تناول نصف كوب من فول الصويا المطبوخ يومياً، وأخرى لم تقم بأي تغييرات في النظام الغذائي لمدة 12 أسبوعاً، وتم تسجيل معدل وشدة الهبَات الساخنة باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول لتتبعها في الوقت الفعلي.

ونقلت الوكالة عن مؤلفة الدراسة، هانا كاهليوفا، "بنهاية الدراسة، أفادت غالبية النساء اللائي يتبعن نظاماً غذائياً نباتياً غنياً بفول الصويا أنهن لم يعانين من الهبات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة على الإطلاق وأنهن وجدن تحسينات كبيرة في نوعية حياتهم".

ووجدت الدراسة أن إجمالي عدد الهبات الساخنة قد انخفض بنسبة 79%، كما انخفضت الهبات المتوسطة إلى الشديدة بنسبة 84%، وفي نهاية التجربة، أفادت 59% من المشاركات بعدم التعرض للهبات الساخنة على الإطلاق، وأبلغت العديد من المشاركات أيضاً عن تحسن في الحالة المزاجية وفي طاقة الجسم بشكل عام، فيما أبلغت بعض المشاركات عن فقدان ملحوظ في الوزن وتحسن في عملية الهضم.