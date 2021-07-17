دواء لضغط الدم يتصدى لأورام المخ.. عقار شائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن عقار شائع لضغط الدم يمكنه منع فقدان حاسة السمع المرتبط بمرض الورم العصبي الليفي.

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقار "لوسارتان" الذي يستخدمه مرضى ضغط الدم قد يفيد مرضى الورم العصبي الليفي من النوع 2، وهي مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسبب تكون الأورام غير السرطانية على الأنسجة العصبية في الدماغ، والتي تؤثر على السمع والتوازن، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).



وقالت الوكالة، في تقرير، إن نتائج هذه الدراسة، التي أجريت بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام، الولايات المتحدة، تعد مهمة بشكل خاص لأن هذه الأورام يتم علاجها حالياً بالجراحة والعلاج الإشعاعي (الذي يحمل مخاطر تلف الأعصاب)، ولم يتم اعتماد أي دواء لعلاجها أو لعلاج فقدان السمع المرتبط بها.

ونقلت الوكالة عن المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور لي شو، قوله: "تعد مسألة تطوير علاجات فعالة للحفاظ على وظيفة السمع في المرضى الذين يعانون من هذا المرض بمثابة حاجة طبية عاجلة لم يتم التوصل لها حتى الآن، وقد كان أكبر عائق أمام التعامل مع ضعف السمع المرتبط بهذا المرض هو الفهم غير الكامل لكيفية تسبب الأورام في فقدان السمع".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "علوم الطب الانتقالي"، أن دواء لوسارتان كانت له تأثيرات عديدة على هذه الأورام غير السرطانية، حيث أدى لتقليل العلامات الالتهابية والتورم وبالتالي منع فقدان السمع، وزاد من توصيل الأكسجين لتعزيز فعالية العلاج الإشعاعي، مما قد يساعد في خفض جرعة الإشعاع اللازمة للسيطرة على نمو الورم والحد من الأضرار المرتبطة بهذا الإشعاع.

وأظهرت الدراسة أن تناول المرضى الذين يعانون من الورم العصبي الليفي لعقار لوسارتان أو أدوية أخرى في فئته قد أدى لوقف تطور فقدان السمع لديهم، على عكس المرضى الذين يتناولون أدوية أخرى خافضة للضغط أو الذين لا يتناولونها على الإطلاق.