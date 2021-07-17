هل من الأفضل حصول المتعافين من كورونا على جرعة أم جرعتان من اللقاح؟

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القاهرة - سامية سيد - رغم أن لقاح كورونا ضروري للغاية ويوفر الكثير من الحماية حتى لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس مرة واحدة، فقد كان هناك الكثير من الجدل حول عدد الجرعات التي قد يحتاجها المريض المتعافي من الفيروس التاجى من اللقاح، نتعرف في هذا التقرير هل من الأفضل أن يحصل المتعافون على جرعة واحدة أم جرعتان من اللقاح، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

يتفق الكثير من الخبراء على أن الشخص الذي أصيب بالفعل بكورونا مرة واحدة من قبل قد يحتاج فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة بشخص ليس له تاريخ إصابة.

لماذا لا يزال المرضى المتعافون بحاجة إلى التطعيم؟

تبدأ المناعة الطبيعية في التراكم بعد الإصابة بفيروس كورونا وتزيد من الأجسام المضادة الدفاعية التي تظل في ذروتها لفترة من الوقت.

ويُعتقد أن المناعة تظل عند مستويات كبيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا (أعلى في الحالات الشديدة) ، وفي بعض الحالات ، تستمر مدى الحياة بالكامل وهي أسباب لماذا يحتاج الشخص الذي تعافى مؤخرًا من كورونا إلى جرعة متأخرة أو جرعتان من اللقاح.

قد تهدأ المناعة الطبيعية لفترة بعد الإصابة

رغم أن الشخص الذي أصيب بكورونا يكتسب مستوى معينًا من المناعة، فهناك أدلة تشير إلى أن جرعة واحدة من اللقاح، بالإضافة إلى المستوى الحالي من المناعة، تؤدي إلى استجابة مناعية جيدة، والتي يمكن أن تكون عادلة لعمل جرعتان، تعطى لشخص ليس له تاريخ أو مناعة ضد الفيروس التاجي.

هل ستفيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

هناك أبحاث تثبت أن جرعة ثانية من اللقاح قد لا تكون مطلوبة بالفعل للمتعافين من كورونا، على سبيل المثال، لاحظت الدراسات أن الأشخاص الذين تعرضوا لكورونا يبدون استجابات مناعية أقوى بجرعات واحدة، ويميلون إلى الاستجابة بشكل أقل مع الجرعات الثانية.

وقد ثبت أيضًا أن المناعة المكتسبة من خلال الجرعة الأولى ، أي أن مستويات الأجسام المضادة غالبًا ما تكون متساوية أو أكبر من تلك التي لم يصاب بها من قبل وتلقوا جرعات مضاعفة.

وجدت دراسة علمية أخرى، نُشرت في المجلة العلمية Nature ، أن جرعة واحدة كانت ضرورية للأشخاص الذين أصيبوا بكورونا.

وأظهرت الدراسة ، التي شملت 26 مشاركًا أصيبوا بالفيروس في وقت مبكر خلال الجائحة، استجابة مناعية عالية بشكل ملحوظ بجرعة واحدة من لقاحات mRNA (فايزر وموديرنا).

لاحظت دراسة مماثلة، أجرتها سلسلة مستشفيات رائدة مقرها في الهند ، أن جرعة واحدة من لقاح كوفيشيلد (أكسفورد-أسترازينيكا) لا تعزز فقط إنتاج الأجسام المضادة، ولكنها تعمل أيضاً بشكل جيد بما يكفي لدعم المريض المتعافي الذي يأخذ اللقاح.

أحد الأسباب التي تجعل المرضى المتعافين قد يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط هو بسبب الوظيفة التي تلعبها خلايا الذاكرة التائية واستجابات الخلايا البائية بالإضافة إلى وجود مناعة طبيعية، قد تؤدي المناعة الناتجة عن اللقاح إلى استجابة أفضل وقوية للأجسام المضادة ، والتي يتم تذكرها أيضًا بشكل أفضل بواسطة خلايا الذاكرة.

كانت استجابة جرعة واحدة من اللقاح متساوية أيضًا مع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.