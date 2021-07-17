شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مؤشرات يجب مراقبتها للتأكد من مدى صحة قلبك.. منها ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلب السليم هو علامة على الصحة الجيدة، وأهم مفتاح للتمتع بصحة القلب هو التغذية الجيدة والتمارين البدنية، كما إن اتباع نمط حياة صحي هو أفضل طريقة للوقاية من أمراض القلب وغيرها من الأمراض، وهناك بعض المؤشرات البارزة التي تدل على صحة القلب نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "health shot".

5 مؤشرات يجب مراقبتها للتأكد من مدى صحة قلبك

1. معدل ضربات القلب

يتراوح معدل ضربات القلب المثالية بين 60-100 نبضة في الدقيقة بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم معدل ضربات قلب منخفض يصل إلى 40، وهي علامة على صحة القلب.

2. ضغط الدم

يجب أن يكون ضغط الدم المثالي أقل من 120/80 ويقيس الرقم العلوي الضغط الشرياني، بينما الرقم السفلي يقيس ضغط عضلة القلب المرتخية أي شيء أعلى من 130/80 هو علامة على أن صحة قلبك في خطر.

3. مستويات الطاقة

هناك أوقات نشعر فيها جميعًا بالتعب، ولكن إذا وجدت نفسك تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت ، فهذه علامة على أن مستويات طاقتك ليست في حالة جيدة هذا لأن قلبك لا يضخ كمية كافية من الأكسجين، وهذا حقًا علامة على القلق.

4. الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول مؤشرًا مهمًا لصحة القلب الجيدة إذا كانت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك مرتفعة للغاية، فقد يكون هناك انسداد في الشرايين يمكن أن يحد من تدفق الدم هذا يعني أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى يرتفع تلقائيًا

5. صحة الفم الجيدة

صحة الفم الجيدة ضرورية لصحة القلب إذا كنت تعاني من مرض اللثة بسبب عدوى بكتيرية والتهاب ونزيف في اللثة ، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلب.