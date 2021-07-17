دراسة: الأدوية المخفضة للكوليسترول تقلل من مخاطر الوفاة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء كورونا، كان العلماء يبحثون عن علاجات فعالة له، وعلى الرغم من العديد من الدراسات، تمت الموافقة على عدد قليل فقط من الأدوية واللقاحات التي قد لا تعالج المرض ولكنها قد تقلل من مخاطره.

توصلت دراسة جديدة إلى عقار مخفض للكوليسترول يمكن أن يكون فعالاً في مكافحة كورونا، ووفقًا للدراسة التي نشرت على موقع " thehealthsite"، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تقلل من خطر الوفاة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا.



دواء للكويسترول

في الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS ONE ، وجد الباحثون أن المرضى الذين يستخدمون أدوية الستاتين، والتي تستخدم بشكل متكرر لخفض مستويات الكوليسترول في الدم ، لديهم فرصة أقل بنسبة 41 ٪ للوفاة في المستشفى من فيروس كورونا، وتعمل الستاتينات على تثبيط الإنزيمات في الكبد التي تنتج الكوليسترول، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يتم استخدام الستاتين من قبل 93٪ من المرضى الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول.

الأدوية المخفضة للكوليسترول قد تقلل من مخاطر الوفاة كورونا

وفقًا للدراسة، فإن مرضى كورونا الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، والذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول أو مضادات ارتفاع ضغط الدم ، يكونون أقل عرضة للوفاة بنسبة 32٪، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العقاقير المخفضة للكوليسترول والأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم تعمل على استقرار الأمراض الأساسية التي يتم تناولها من أجلها ، مما يزيد من احتمالية تعافي المرضى من فيروس كورونا.

بالنسبة للدراسة، فحص الباحثون البيانات الطبية مجهولة المصدر لـ 10541 فردًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، في 104 مستشفى مختلفة في الولايات المتحدة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وقال الباحث في الدراسة: " توصلنا إلى أن العقاقير المخفضة للكوليسترول مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة من كورونا بين المرضى في المستشفى بسبب Covid-19".

وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو أن الارتباط بين استخدام الستاتين وتقليل شدة الإصابة بفيروس كورونا يرجع بالتأكيد إلى الستاتين نفسه ، ومع ذلك ، هناك دليل قوي على أنهم يلعبون دورًا مهمًا في الحد من خطر وفاة المريض من فيروس كورونا.