ضخ اللبن: كم مرة يتم الضخ والجدول الزمني والنصائح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 07:48 مساءً - جدول المحتوى

1.متى يتم عادة ضخ اللبن؟

2.ما هي مزايا الضخ الحصري؟

3.ما هي عيوب الضخ الحصري؟

4.كم مرة وكم من الوقت للضخ؟

5.ما مقدار حليب الثدي الذي يجب ضخه؟

6.المستلزمات الضرورية للضخ الحصري.

7.نصائح لإنجاح الضخ الحصري.

8.كيف تتوقفين عن شفط الثدي؟

الضخ الحصري، المعروف أيضاً باسم "EPing"، هو عملية إرضاع الطفل فقط من حليب الثدي الذي يتم سحبه باستخدام مضخة الثدي وليس مباشرة من الثدي، يتم تغذية الحليب المسحوب للأطفال باستخدام زجاجة أو طرق تغذية بديلة، مثل الرضاعة بالكوب، الضخ الحصري هو وسيلة ملائمة للأمهات لإرضاع حليب الثدي للأطفال عندما تكون الرضاعة الطبيعية غير ممكنة، لهذه التقنية مزاياها وعيوبها، والتي يجب على المرء أن يعرفها قبل اختيارها.

يخبرك الدكتور عمر عبد الحميد أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، عن معلومات حول الرضاعة الطبيعية الحصرية، وإيجابياتها وسلبياتها، ونصائح حول الضخ الناجح، وطرق إيقاف الضخ بشكل فعال.

1.متى يتم عادة ضخ اللبن ؟

الضخ الحصري

قد يصبح الشفط الحصري للثدي ضرورة في الحالات التي:

يولد الطفل قبل الأوان.

الطفل غير قادر على الإمساك.

الأم لديها عدة أطفال.

لا تستطيع الأم الإرضاع لأسباب شخصية أو طبية.

الأم تعاني من احتقان الثدي.

يجب على الأم الابتعاد عن الطفل لفترات طويلة.

تنوي الأم الاستمرار في إرضاع حليب الثدي مع المواد الصلبة.

مهما كان سبب الضخ الحصري، استشيري الطبيب قبل استخدام هذه التقنية. يمكن أن يرشدك أحد الخبراء إذا كان يجب عليك اختيار شفط الثدي، ومضخات الثدي التي يجب استخدامها، والطرق الصحيحة لتخزين وإطعام حليب الثدي الذي يتم ضخه للأطفال.

2.ما هي مزايا الضخ الحصري؟

ضخ اللبن

يمكن أن يوفر الضخ الحصري مجموعة من الفوائد للأم وأطفالها.

للصغار

يسمح الضخ الحصري للأطفال باستهلاك حليب الثدي دون أن يكونوا على الثدي. يمكن أن يجعل حليب الثدي في متناول الأطفال غير القادرين على الإمساك بالثدي لسبب ما. يمكنك إرضاع هؤلاء الأطفال لبن الثدي باستخدام زجاجات أو طرق تغذية بديلة، مثل الرضاعة بالأصابع أو الرضاعة بالكوب.

حليب الأم هو مصدر للعناصر الغذائية الأساسية التي تغذي الطفل. يدعم نموهم ويقيهم من الالتهابات، يمكن أن يكون الضخ الحصري بديلاً أفضل للتغذية الاصطناعية عندما لا يستطيع الطفل الرضاعة مباشرة من الثدي.

للأمهات

يمكن أن يوفر الضخ الحصري للأم الفوائد التالية.

يُمكِّن من الرضاعة الطبيعية عندما لا تستطيع الأم إرضاع طفلها لأسباب شخصية أو طبية. على سبيل المثال، قد لا ترغب الأم المصابة بنزلة برد في الإمساك بالطفل بسبب خطر نقل العدوى. في مثل هذه الحالات، يمكن أن يسمح الضخ الحصري لفرد آخر من الأسرة بإطعام الطفل الحليب المسحوب.

يسمح لبعض الوقت بعيداً عن الطفل دون القلق بشأن الرضاعة. يمكن لمقدم الرعاية إطعام الرضيع حليب الثدي الذي يضخه، مما يسمح للأم بمتابعة مسؤولياتها الأخرى بسهولة ذهنية وراحة نسبية.

يجعل التغذية أكثر ملاءمة. يمكن أن يكون مفيداً في حالة وجود أكثر من طفل لأم تمرضه. يمكن أن يضمن الضخ الحصري حصول كل طفل على حليب الثدي وفقاً لجدول التغذية حتى عندما لا تكون الأم في الجوار.

يخفف احتقان الثدي عند الأمهات اللائي ينتجن حليباً زائداً أو يستهلك أطفالهن كميات قليلة من الحليب في وقت واحد. قد يزيد احتقان الثدي من خطر الإصابة بعدوى الثدي (التهاب الثدي). يمكن أن يساعد الضخ الحصري في تقليل الانزعاج وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

يساعد على فقدان الوزن بعد الولادة. يمكن للأم المرضعة أن تحرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية إضافية يومياً من خلال إنتاج الحليب، على الرغم من أن فقدان الوزن بعد الولادة يعتمد على عدة عوامل، إلا أن الضخ الحصري يمكن أن يحرق سعرات حرارية إضافية أكثر من عدم إرضاع لبن الثدي على الإطلاق.

3.ما هي عيوب الضخ الحصري؟



قد يتسبب الضخ الحصري في العيوب والنتائج غير المواتية التالية:

قد يؤثر على الرابطة بين الأم والطفل التي تميل إلى التطور خلال فترة الرضاعة الطبيعية عندما يرضع الطفل مباشرة من الثدي، يمكن أن يكون للتواصل الجسدي مع الأم فوائد نفسية للطفل.

يمكن أن يسبب التوقف المبكر للرضاعة الطبيعية. تظهر الأبحاث أن الأمهات اللواتي يضخُخْن الحليب بانتظام أكثر عرضة للتوقف عن الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر من الأمهات اللواتي يرضعن في بعض الحالات، يمكن أن يحدث هذا لأن الضخ وإطعام الطفل وتنظيف المضخة وملحقاتها قد يكون عملاً روتينياً يستغرق وقتاً طويلاً.

قد يسبب الإفراط في الرضاعة؛ لأن الأطفال عادة ما يشربون من الزجاجات أسرع منه من الثدي. يمكن أن يزيد الإفراط في التغذية من خطر زيادة الوزن في مرحلة الطفولة المبكرة.

يمكن أن يسبب ارتباكاً في الحلمة عندما يتناوب الأطفال بين الرضاعة الطبيعية وإرضاع الرضاعة من حليب الثدي. في حالة ارتباك الحلمة، يجد الطفل صعوبة في التبديل من الرضّاعة إلى الثدي بعد إرضاعه بالزجاجة لبعض الوقت.

استشيري خبيراً في الرضاعة إذا كانت لديك مخاوف من أن تكوني أنت أو طفلك عرضة لأضرار الضخ الحصري.

4.كم مرة وكم من الوقت للضخ؟

يعتمد تواتر الضخ على عمر الطفل وإشارات الجوع لديه. على سبيل المثال، بالنسبة للمواليد الجدد، قد تضطرين إلى الضخ من ثماني إلى 12 مرة في اليوم؛ لأنهم سيطعمون كل ساعتين إلى ثلاث ساعات. عندما يكبر طفلك، تتسع الفجوة بين الرضاعة، ويقل عدد مرات التغذية.

تستغرق جلسة الضخ عادة 15 دقيقة على كل ثدي، ومع ذلك، تختلف مدة شفط الثدي؛ لأنها تعتمد على عدة عوامل، مثل المدة التي يمكنك ضخها، وتدفق الحليب، ووقت اليوم، ونوع المضخة المستخدمة، وأسلوب الضخ. في معظم الحالات، يكفي الضخ لمدة 10-15 دقيقة. يقترح الخبراء عموماً استمرار الضخ لبضع دقائق أخرى بعد توقف تدفق الحليب.

5.ما مقدار حليب الثدي الذي يجب ضخه؟

يجب عليك ضخ قدر ما تستطيعين في كل جلسة ضخ ثم فصل الحليب بالكميات التي يشربها طفلك. قد يساعدك الالتزام بجدول الضخ في ضخ كمية الحليب التي يحتاجها طفلك.

ما يلي هو التوصية العامة لكمية حليب الثدي التي يجب عليك ضخها حسب عمر طفلك.

بعد أسبوع من ولادة طفلك، قومي بضخ ما لا يقل عن 16 أونصة (500 مل) من الحليب كل 24 ساعة لطفل واحد وحوالي 20 أونصة للتوائم.

بعد أسبوعين من الولادة، قومي بضخ 24 إلى 32 سم (750 إلى 900 مل) خلال 24 ساعة لطفل واحد و36 سم (1000 مل) للتوائم.

بين شهر وخمسة أشهر من الولادة، يبلغ استهلاك حليب الأم حوالي 25 سم (750 مل) يومياً. وبالتالي، إذا كان الطفل يرضع تسع مرات في اليوم، فأنت بحاجة إلى شفط ما يقرب من 2.78 أوقية (83.33 مل) من حليب الثدي لكل رضعة.

يمكن أن تختلف كمية حليب الثدي التي ترضعينها بشكل كبير بناءً على عمر طفلك ووزنه وكمية حليب الثدي لديك. استشيري خبير الرضاعة أو طبيب الأطفال لمعرفة كمية حليب الثدي التي يجب عليك شفطها لطفلك.

6.المستلزمات الضرورية للضخ الحصري

ضخ اللبن

ستحتاجين إلى المستلزمات التالية لبدء الضخ الحصري لطفلك.

مضخة الثدي: يمكنك الاختيار بين مضخة يدوية أو مضخة كهربائية بناءً على عوامل، مثل ميزانيتك. يمكنك أيضاً استكشاف مضخات المستخدم الفردي أو متعدد المستخدمين إذا كنت ترغبين في استئجار مضخة الثدي، تقدم المضخات من فئة المستشفيات عادةً أفضل تجربة ضخ ولكنها مكلفة للشراء أو الإيجار. تقوم مضخة الثدي الكهربائية المزدوجة بسحب الحليب من كلا الثديين في نفس الوقت. يمكن أن يوفر الوقت وقد يساعد أيضاً في تعزيز إدرار حليب الثدي.

زجاجة أو كيس تخزين الحليب: قومي بتخزين حليب الثدي في زجاجات بلاستيكية نظيفة أو زجاجية أو خالية من مادة BPA مع أغطية محكمة الغلق. يمكنك أيضاً التفكير في أكياس تخزين الحليب المخصصة للطعام. يمكنك تخزين حليب الثدي الذي تم ضخه حديثاً لمدة أربع ساعات في درجة حرارة الغرفة، وأربعة أيام في الثلاجة، وحتى ستة أشهر في الفريزر، ضعي علامة على تاريخ التجميع على الكيس/الزجاجة إذا كنت تخططين لتخزين الحليب لفترة أطول. تجنبي تخزين الحليب على أرفف أبواب الثلاجة حيث تتقلب درجة حرارتها بسبب الفتح والإغلاق المستمر للباب.

حمالة صدر للرضاعة: اشتري حمالة صدر للرضاعة بدون استخدام اليدين لإبقاء يديك خاليتين أثناء الشفط، معظم حمالات الصدر مصنوعة من مواد مرنة، مثل ألياف لدنة، تتكيف مع شكل ثدييك المتغير.

المطهر ومناديل: الحفاظ على وجود مناديل التعقيم والمطهر لتكوني على استعداد لتنظيف المضخة وغيرها من ملحقات الضخ عند الحركة والتنقل. ومع ذلك، عندما تكونين في المنزل، اغسلي المضخة وملحقات الضخ بالماء والصابون وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

مستلزمات النسخ الاحتياطي: رتبي مضخة احتياطية ومستلزمات أخرى في المكان الذي ترضعين فيه غالباً خارج المنزل. في معظم الحالات، سيكون مكان عمل الأم. تحققي من سياسات مؤسستك بشأن توفير غرفة منفصلة ووقت لسحب حليب الثدي.

النظافة ونظافة المضخة أمران ضروريان أثناء ضخ الحليب وتخزينه وإطعامه. ضعي في اعتبارك أيضاً جمع الإمدادات عالية الجودة التي تدوم لفترة طويلة.

7.نصائح لإنجاح الضخ الحصري



فيما يلي بعض النصائح لضمان خلو جلسات الضخ من الإجهاد.

كوني دقيقة والتزمي بجدول الضخ الخاص بك قدر الإمكان. يساعدك الالتزام بجدول زمني على ضخ الحليب على فترات منتظمة دون التأثير على جداول العمل الأخرى.

مارسي الرعاية الذاتية وتناولي نظاماً غذائياً متوازناً. حافظي على رطوبتك، ونامي جيداً، وحاولي البقاء بعيداً عن الإجهاد. من المرجح أن يحافظ الجسم الصحي المريح على تدفق حليب الثدي بشكل صحي.

أشركي شريكك وأفراد أسرتك الآخرين في جلسات التغذية تفويض المسؤوليات وتحمل دعمهم في إطعام الطفل.

استخدمي واقي الحلمة المناسب لتجربة شفط مريحة. يتغير شكل الثدي باستمرار خلال مرحلة الرضاعة. لذلك، جربي درع الحلمة حتى تجدي أفضل ما يناسبك.

حافظي على استرخاء جلسات الضخ. يمكنك الدردشة مع عائلتك أو مشاهدة فيلمك المفضل أو قراءة كتاب / مجلة أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك.

احتفظ بملحقات أو مكونات مضخة احتياطية. لا تقاطعي جلسة الضخ بسبب وجود مكون فاشل أو مهترئ من مضخة الثدي.

8. كيف تتوقفين عن شفط الثدي؟