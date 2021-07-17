التأريض للأطفال: الأسباب والآثار الجانبية وكيفية القيام بذلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 07:48 مساءً - جدول المحتوى

1. أسباب استخدام الوالدين التأريض كعقاب

2. الآثار الجانبية لتأريض الأطفال

3. ماذا يجب أن تفعل عند تأريض طفلك

عندما يسيء الطفل التصرف، فإن معظم الآباء يوقفونه، حيث يستلزم التأريض للأطفال بسحب بعض الامتيازات منهم لفترة محددة، حتى يتمكنوا من التفكير فيما فعلوه وإيجاد طرق للعلاج، يقول الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، إن كل والد يفرض مجموعة من العقوبات متفاوتة الدرجات عندما يوقف أطفاله، قد يقطع البعض اتصال Wi-Fi، وقد يصادر آخرون هواتفهم، وقد يمنع البعض أطفالهم من مقابلة أصدقائهم لفترة محددة عندما يتم قول وفعل كل شيء.

1. أسباب استخدام الوالدين التأريض كعقاب

إرضاء طفلك

يستخدم الآباء التأريض كعقاب لأسباب مختلفة. فيما يلي أكثرها شيوعاً.

العصيان

إذا كنتِ قد أخبرتِ طفلك أن يتصرف بطريقة معينة، وتجاهل عن عمد تعليماتك، فقد تضطرين إلى إرضاء طفلك.

العنف

بعض الأطفال عنيفون تجاه الأطفال الآخرين، قد يتنمرون على شخص ما أو يتشاجرون، في كلتا الحالتين، العنف ليس شيئاً يجب أن يلجأ إليه طفلك.

عدم الاحترام

في بعض الأحيان، يرد الأطفال أو يفعلون شيئاً لا يتوافق مع أسس الاحترام على الرغم من ذلك، في مثل هذه الحالات، قد يدفع الآباء أطفالهم إلى تعليمهم بعض الأخلاق.

الكذب

يكذب بعض الأطفال للخروج من المواقف الصعبة، إذا كان طفلك يفعل ذلك بشكل معتاد، فقد تضطرين إلى التفكير في تأريضه.

السرقة

هناك مشكلة شائعة أخرى يواجهها الآباء، وهي أن أطفالهم يسرقون منهم. السرقة مشكلة خطيرة، وإذا تُركت دون رادع، يمكن أن تنمو، قد تفكرين في تأريضهم لمساعدتهم على كبح هذه العادة.

العادات السيئة

يدخل بعض الأطفال في عادات سيئة مختلفة، قد تكون هذه العادات ضارة بنموهم الاجتماعي والعاطفي، يلجأ الآباء إلى التأريض لتصحيح عادة معينة.

2. الآثار الجانبية لتأريض الأطفال

الأطفال الأساسيين

في حين أن الأطفال الأساسيين قد يؤدون إلى النتيجة التي تريدينها، على الأقل عندما يكون الأطفال أصغر سناً، فقد يكون لها بعض الآثار الجانبية عندما لا يتم القيام بها بشكل صحيح.

إذا كنتِ تتسببين لهم في الإذلال بين أصدقائهم من خلال جعلهم على الأرض، فقد يعتبر أطفالك ذلك ضغينة ضدك، قد يبدأون حتى في مقارنتك بوالدي أصدقائهم، في حين أن هذا السلوك أكثر شيوعاً بين المراهقين، فقد يكون لدى الأطفال الصغار أيضاً مشاعر مماثلة.

إذا قمتِ بتثبيت طفلك من دون إعطائه سبباً مناسباً، فقد يفقد احترامه لذاته، يقومون بتخمين خياراتهم وأفعالهم مرتين، لأنهم لن يعرفوا ما الذي يمكن أن يكسبهم أساساً، يؤدي هذا القلق المستمر إلى تطوير خوف غير عقلاني من العقاب، ويمكن أن يسبب القلق.

من دون إعطائه سبباً مناسباً، فقد يفقد احترامه لذاته، يقومون بتخمين خياراتهم وأفعالهم مرتين، لأنهم لن يعرفوا ما الذي يمكن أن يكسبهم أساساً، يؤدي هذا القلق المستمر إلى تطوير خوف غير عقلاني من العقاب، ويمكن أن يسبب القلق. في حين أن الأطفال الأصغر سناً يخافون من التعرض للتضرر، فإن الأطفال الأكبر سناً، وخاصة المراهقين، يصبحون متمردين نتيجة لذلك، قد يفعلون أشياء عن قصد لإزعاجك بشكل عام، إذا كان عليك أن تدفعي طفلك لنفس الخطأ أكثر من مرتين، فهذا يشير إلى أنه لا يتعلم منه، وتحتاجين إلى التفكير في خيارات أخرى.

يتمتع الأطفال بموهبة خارقة لطلبهم المتكرر لشيء يريدونه، حتى تستجيبي لطلبهم، بمجرد أن يعرف أطفالك المدة التي تستغرقينها قبل الغضب، سيطلبون منك مراراً وتكراراً السماح لهم بالشيء الذي منعتهم من القيام به، لذلك، تصبح لعبة بالنسبة لهم، إذا استمر التأريض فقط حتى تصمدي وليس حتى الفترة المحددة التي حددتها في البداية، فقد يأتي بنتائج عكسية.

يجب أن تحاولي ربط النتيجة بالسلوك، على سبيل المثال، إذا أسقطوا جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بشكل متكرر بعد أن طلبتِ منهم توخي الحذر، فيمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون ومع ذلك، إذا قمتِ بإيقاف تشغيل التلفزيون بسبب كل علامة على سوء السلوك، فقد يتم الخلط بينه وبين سبب تعرضهم للأرض، قد يفقدون في النهاية الاهتمام بمشاهدة التلفزيون تماماً أو يبحثون عن ثغرة لمشاهدته، مثل مشاهدة التلفزيون في مكان صديقتهم.

3.ماذا يجب أن تفعلي عند تأريض طفلك

تأريض الطفل