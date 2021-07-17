دولة الإمارات تكشف عن نتائج مدهشة لعقار سوتروفيماب في علاج كورونا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

كشفت الإمارات، السبت، عن عن فعالية عقار سوتروفيماب في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى مرضى كورونا الأكثر عرضة للخطر.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، أن 6175 مريضاً من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ 97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقي العقار.

وأوضحت الوزارة أن العقار أيضا منع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

ولفتت إلى أن أعمار حوالي 52% من الحاصلين على العقار كانت من 50 سنة أو أكبر.

وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

وكانت أبوظبي تسلمت في 16 يونيو الماضي أول شحنة من عقار "سوتروفيماب"، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 لتصبح أول مدينة في العالم تتسلم العلاج الجديد.

وعقار سوتروفيماب هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.